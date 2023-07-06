Otomobil piyasası elektriklendi! Satışlarda yüzde 465 artış

BENZİN HALA İLK SIRADA



Türkiye otomobil pazarında, bu yılın ilk 6 ayında benzinli otomobiller 296 bin 79 satışla birinci, dizel otomobiller ise 72 bin 458 adetle ikinci sırada yer aldı.



Hibrit otomobil satışları 43 bin 649 adet ve otogazlı otomobil satışları da 4 bin 892 adet oldu.



Elektrikli otomobil satışları ise 12 bin 792 adetle otogazlı otomobil satışlarının çok üzerinde gerçekleşti. Geçen yılın ocak-haziran döneminde 2 bin 263 elektrikli otomobil satılmıştı.



ELEKTRİKTE BÜYÜK ARTIŞ



Benzinli otomobil satışları, bu yılın ilk yarısında 2022'in aynı dönemine göre yüzde 52,6, dizel otomobil satışları da yüzde 53,6 artarken, otogazlı otomobil satışları yüzde 7,6 geriledi.

Skoda Akademi'nin 9. ürünü: Elektrikli maceracı Roadiaq Haberi Görüntüle Bu dönemde hibrit otomobil satışları yüzde 47,5 ve elektrikli otomobil satışları da yüzde 465,3 artış kaydetti.



ELEKTRİĞİN PAYI YÜZDE 3 OLDU



Ocak-Haziran 2022'de yüzde 69,7 olan benzinli otomobillerin satışlardan aldığı pay, bu yılın aynı döneminde yüzde 68,9'a geriledi.



Söz konusu dönemde dizel otomobillerin payı yüzde 16,9 ile sabit kalırken, otogazlı otomobillerin payı yüzde 1,9'dan yüzde 1,1'e geriledi.



Elektrikli otomobillerin toplam satışlardaki payı yüzde 0,8'den yüzde 3'e yükseldi. Hibrit otomobillerin payı ise yüzde 10,6'dan yüzde 10,2'ye geriledi.



2022 ve 2023'ün ocak-haziran dönemlerinde motor tipine göre otomobil satış adetleri, payları ve değişimleri şöyle; Elektrikli araç şarj istasyonlarının sayısı 3 bini aştı Haberi Görüntüle