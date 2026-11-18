Türkiye otomotiv pazarında sıfır araç fiyatlarındaki yükseliş ve kredi maliyetlerindeki artış, tüketicilerin otomobil satın alma alışkanlıklarını kökten değiştirmeye devam ediyor. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından paylaşılan ve Indicata verilerine dayanan son pazar raporu, alıcıların bütçe dostu alternatiflere nasıl yöneldiğini net rakamlarla ortaya koyuyor. Rapora göre, ikinci el piyasasında artan maliyetlerden kaçınan tüketiciler rotayı tamamen yaşlı araçlara çevirmiş durumda.

SATILAN HER 10 ARAÇTAN 4'Ü 11 YAŞ VE ÜZERİ

Ekim 2026 dönemi ikinci el çevrim içi pazar verileri, ekonomik dinamiklerin tüketici tercihlerine yansımasını en çarpıcı hâliyle belgeliyor. Pazarın tartışmasız yeni lideri 11 yaş ve üzeri araçlar oldu. Verilere göre ekim ayında satılan araçların yüzde 41'ini bu yaş grubundaki otomobiller oluşturdu. Yani el değiştiren her 100 ikinci el aracın 41'i, 11 yaşın üzerindeki nispeten yaşlı modellerden oluştu.

Daha da dikkat çekici olan ise bu segmentteki büyüme hızı oldu. Geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında, 11 yaş ve üzeri araçların satışlarında yüzde 22,5 gibi çok güçlü bir artış kaydedildi. Bu patlama, otomobil sahibi olmak veya aracını yenilemek isteyen tüketicilerin bütçelerine en uygun ve erişilebilir olan alt yaş gruplarına ciddi bir talep gösterdiğini kanıtlıyor.

GENÇ ARAÇLARIN PAZAR PAYI DARALIYOR

Satış dağılımının geri kalanına bakıldığında, genç ve orta yaşlı araçların pazardaki ağırlığının azaldığı görülüyor. Ekim ayında gerçekleşen satışların yüzde 30'unu 0-4 yaş aralığındaki genç araçlar, yüzde 29'unu ise 5-10 yaş aralığındaki araçlar oluşturdu. Her ne kadar 0-4 yaş grubu araçların satışlarında geçen yıla göre yüzde 6,6 oranında bir artış yaşansa da bu büyüme, yaşlı araç segmentindeki yüzde 22,5'lik sıçramanın oldukça gerisinde kaldı.

İLANLARDA DA TABLO AYNISINI SÖYLÜYOR

Tüketicilerin yaşlı araçlara olan bu yoğun talebi, çevrim içi platformlardaki kurumsal ilan verilerine de doğrudan yansımış durumda. Ekim 2026'da yayımlanan ilanların yüzde 40'ını 11 yaş ve üzeri araçlar oluştururken, 0-4 yaş grubu ilanların yüzde 31'ini, 5-10 yaş grubu ise yüzde 30'unu kapladı.

İlanların yıllık gelişimine bakıldığında ise sektördeki değişimin yönü daha da belirginleşiyor. Geçen yılın aynı ayına kıyasla, 0-4 yaş genç araç ilanları yüzde 4,9 oranında azalırken, 5-10 yaş grubundaki ilanlarda yüzde 8,9 oranında düşüş yaşandı. Buna karşılık 11 yaş ve üzeri araç ilanlarının sayısı yüzde 12,5 oranında artış göstererek pazarın arz tarafında da yaşlı araçlara

doğru ciddi bir kayma olduğunu doğruluyor. Tüm bu veriler, otomobil piyasasının bütçe odaklı yeni gerçekliğini gözler önüne seriyor.