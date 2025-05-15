Otomobil sahipleri dikkat! Dev marka tazminat ödeyecek... Türkiye'de de satılıyor

Peugeot, Opel, Citroen grubu araçlarda bulunan ve oldukça popüler olan 1.0 ve 1.2 litrelik PureTech motorlarda bazı sorunlar nedeniyle Stellantis tazminat ödeme politikasını genişletti.



Önceki nesil PureTech 1.0 ve 1.2 motorlar için garanti uzatması Mart 2024'ten itibaren uygulanmaya başlanacak ve belirli koşullar altında hem parça hem de işçilik için 10 yıl veya 180 bin kilometreye kadar maliyetlerin yüzde 100'ü tazminat kapsamında olacak.



1 Ocak 2022 ile 31 Aralık 2024 tarihleri ​​arasında aşırı yağ tüketimi ve/veya triger kayışının erken aşınması nedeniyle bu motorlarda onarım masrafı yapanlar maddi tazminata hak kazanacak.



TÜRKİYE'DE OLUP OLMAYACAĞI BİLİNMİYOR

Türkiye'de arıza çıkaran ve yüz binlerce lira masraf yapan müşterilerin tazminat taleplerinin nasıl değerlendirileceğine yönelik açıklama henüz gündeme gelmedi.

1.2 PURETECH MOTORLARA NE OLUYOR?



Triger kayışının dizaynı yağın içinde çalışmasıyla gerçekleştirildiği için ve yağ ile triger kayışının uyumsuzluğu nedeniyle kayış zamanla parçalanarak yağ karteline iniyor. Yağ kartelinden yağ pompası yağı motorun içine pompalarken filtresini kapatan triger kayışının parçacıkları nedeniyle motor yağsız kalıp büyük onarım gerektiren işlemlere tabi oluyordu.