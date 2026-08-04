Otomobil satışları bıçak gibi kesildi. İşte en çok satan markalar

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2026 yılı Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10,72 oranında daralarak 638 bin 965 adet olarak gerçekleşti.



Otomobil satışları, 2026 yılı Ocak-Temmuz döneminde geçen yıla göre yüzde 12,14 oranında daralarak 502 bin 712 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 5,05 daralarak 136 bin 253 adet oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2026 Temmuz ayında yüzde 25, otomobil pazarı yüzde 25,79 ve hafif ticari araç pazarı yüzde 22,17 oranında daraldı.



2026 yılı Temmuz ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2025 yılı Temmuz ayına göre yüzde 25 oranında daralarak 80 bin 786 adet oldu.



2026 Temmuz ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,79 daralarak 62 bin 478 adet, hafif ticari araç pazarı yüzde 22,17 daralarak 18 bin 308 adet oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 5 yıllık Temmuz ayı ortalama satışlara göre yüzde 2,8 oranında daraldı.



Otomobil pazarı, 5 yıllık Temmuz ayı ortalama satışlara göre yüzde 3,1, hafif ticari araç pazarı, 5 yıllık Temmuz ayı ortalama satışlara göre yüzde 2 daraldı.



Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Temmuz ayı ortalama satışlara göre yüzde 13 oranında arttı.



Otomobil pazarı, 10 yıllık Temmuz ayı ortalama satışlara göre yüzde 12,1, hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Temmuz ayı ortalama satışlara göre yüzde 16,2 arttı.

Otomobil pazarı segmentlere göre; pazarın yüzde 84,4’ünü vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 276 bin 976 adetle yüzde 55,1 pay, B segmenti otomobiller 145 bin 788 adetle yüzde 29 pay aldı.

Otomobil pazarı gövde tiplerine göre; gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi SUV otomobiller (yüzde 65,5 pay, 329 bin 443 adet) oldu. SUV otomobilleri, yüzde 20,3 pay ve 102 bin 253 adet satış ile sedan, yüzde 13,8 pay ve 69 bin 137 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.

Otomobil pazarı motor tipine göre; benzinli otomobil satışları 208 bin 46 adetle yüzde 41,4 pay, hibrit otomobil satışları 165 bin 924 adetle yüzde 33 pay, elektrikli otomobil satışları 94 bin 46 adetle yüzde 18,7 pay ve dizel otomobil satışları 30 bin 790 adetle yüzde 6,1 pay, otogazlı otomobil satışları 3 bin 906 adetle yüzde 0,8 pay aldı.

Otomatik şanzımanlı otomobiller; 487 bin 175 adetle yüzde 96,9 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobiller 15.537 adetle yüzde 3,1 pay aldı.