Yüzde 233 arttı... Elektrikli otomobilde ÖTV etkisi

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2025 yılı Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,5 oranında artarak 715 bin 695 adet olarak gerçekleşti.



Otomobil satışları, 2025 yılı Ocak-Temmuz döneminde geçen yıla göre yüzde 6,68 oranında artarak 572 bin 198 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 5,77 artarak 143 bin 497 adet oldu.



Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2025 Temmuz ayında yüzde 14,55, otomobil pazarı yüzde 14,71 ve hafif ticari araç pazarı yüzde 13,96 oranında arttı.



2025 yılı Temmuz ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2024 yılı Temmuz ayına göre yüzde 14,55 artarak 107 bin 718 adet oldu.



2025 Temmuz ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,71 artarak 84 bin 195 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 13,96 artarak 23 bin 523 adet oldu.



Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Temmuz ayı ortalama satışlara göre yüzde 55,9 arttı.



Otomobil pazarı, 10 yıllık Temmuz ayı ortalama satışlara göre yüzde 56,7 artış gösterdi.



Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Temmuz ayı ortalama satışlara göre yüzde 53,1 arttı.

Otomobil pazarı segmentlere göre;



• Pazarın yüzde 81,5’ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu.

• C segmenti otomobiller 318 bin 343 adetle yüzde 55,6 pay,

• B segmenti otomobiller 145 bin 595 adetle yüzde 25,4 pay aldı.



EN ÇOK SUV SATILDI



Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi SUV otomobiller (yüzde 62,6 pay, 357 bin 984 adet) oldu.

SUV otomobilleri, yüzde 22,2 pay ve 126 bin 928 adet satış ile Sedan, yüzde 14,4 pay ve 82 bin 184 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.



BENZİNLİ ARAÇ SATIŞLARI ZİRVEDE



Benzinli otomobil satışları 266 bin 95 adetle yüzde 46,5 pay, hibrit otomobil satışları 153 bin 363 adetle yüzde 26,8 pay, elektrikli otomobil satışları 103 bin 310 adetle yüzde 18,1 pay ve dizel otomobil satışları 45 bin 678 adetle yüzde 8 pay, otogazlı otomobil satışları 3 bin 752 adetle yüzde 0,7 pay aldı.



ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA SATIŞ PATLAMASI



Elektrikli otomobil pazarı elektrik motor gücüne göre 160 kW altındaki elektrikli otomobil satışları yüzde 108,6 artarak yüzde 14 pay, 160 kW üstü elektrikli otomobil satışları yüzde 233,2 artarak yüzde 4,1 pay aldı.



Otomobil pazarı motor hacmine göre 1600cc altındaki otomobil satışları yüzde 23,6 azalarak yüzde 54,3 pay, 1600-2000cc aralığındaki otomobil satışları yüzde 4,9 artarak yüzde 0,6 pay,

2000cc üstü otomobil satışları yüzde 18,8 artarak yüzde 0,2 pay aldı.



Otomobil pazarı emisyon seviyelerine göre 120-140 gr/km arasındaki otomobiller 170 bin 669 adetle yüzde 29,8 pay, <100 gr/km arasındaki otomobiller 145 bin 735 adetle yüzde 25,5 pay aldı.



Otomatik şanzımanlı otomobiller; 541 bin 388 adetle yüzde 94,6 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobiller 30 bin 810 adetle yüzde 5,4 pay aldı.