Otomobil satışları yüzde 24 düştü

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2026 yılı Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,39 oranında daralarak 803 bin 465 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları, 2026 yılı Ocak-Eylül döneminde geçen yıla göre yüzde 15,45 oranında daralarak 627 bin 977 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 5,12 daralarak 175 bin 488 adet oldu.

2026 yılı Eylül ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2025 yılı Eylül ayına göre yüzde 24,33 oranında daralarak 83 bin 469 adet oldu.

2026 Eylül ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27,80 daralarak 63 bin 736 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 10,42 daralarak 19 bin 733 adet oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 5 yıllık Eylül ayı ortalama satışlara göre yüzde 0,8 oranında arttı.

Otomobil pazarı, 5 yıllık Eylül ayı ortalama satışlara göre yüzde 1,9 daralırken, hafif ticari araç pazarı, 5 yıllık Eylül ayı ortalama satışlara göre yüzde 10,7 arttı.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Eylül ayı ortalama satışlara göre yüzde 17,8 oranında arttı.

Otomobil pazarı, 10 yıllık Eylül ayı ortalama satışlara göre yüzde 15,1, hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Eylül ayı ortalama satışlara göre yüzde 27,5 arttı.

EN ÇOK C SEGMENTİ SATILDI

Pazarın yüzde 84,7’sini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 352 bin 589 adetle yüzde 56,1 pay, B segmenti otomobiller 177 bin 786 adetle yüzde 28,3 pay aldı.

SUV ARAÇLAR TERCİH EDİLİYOR



Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi SUV otomobiller (yüzde 66,2 pay, 415 bin 909 adet) oldu. SUV otomobilleri, yüzde 19,9 pay ve 125 bin 20 adet satış ile Sedan, yüzde 13,2 pay ve 83 bin 83 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.

BENZİNLİ OTOMOBİL LİDERLİĞİ KORUYOR

Benzinli otomobil satışları 258 bin 453 adetle yüzde 41,2 pay, hibrit otomobil satışları 204 bin 956 adetle yüzde 32,6 pay, elektrikli otomobil satışları 121 bin 79 adetle yüzde 19,3 pay, dizel otomobil satışları 34 bin 520 adetle yüzde 5,5 pay, Otogazlı otomobil satışları 8.969 adetle yüzde 1,4 pay aldı.

1400 CC VE ALTI OTOMOBİLLER ALINIYOR

1400cc altındaki otomobil satışları yüzde 31 azalarak yüzde 26,7 pay, 1400-1600cc aralığındaki otomobil satışları yüzde 16,6 azalarak yüzde 20,5 pay, 1600-2000cc aralığındaki otomobil satışları yüzde 5,5 artarak yüzde 0,7 pay,

2000cc üstü otomobil satışları yüzde 11,6 artarak yüzde 0,2 pay aldı.

OTOMATİK VİTES İLGİSİ ARTIYOR

Otomatik şanzımanlı otomobiller; 610 bin 177 adetle yüzde 97,2 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobiller 17 bin 800 adetle yüzde 2,8 pay aldı.