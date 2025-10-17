Otomobil satışlarına fren

Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %45,3'ünü motosiklet, %40,9'unu otomobil, %8,8'ini kamyonet, %1,8'ini traktör, %1,5'ini kamyon, %1,2'sini minibüs, %0,4'ünü otobüs ve %0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.



TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 8.7 AZALDI



Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre minibüste %67,6, otobüste %29,3, özel amaçlı taşıtta %24,6, traktörde %13,6 artarken otomobilde %15,4, motosiklette %5,9, kamyonette %0,9 ve kamyonda %0,2 azaldı.



TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE YÜZDE 7.6 AZALDI



Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı özel amaçlı taşıtta %77,5, minibüste %28,9, otomobilde %28,3, otobüste %16,7, kamyonette %2,2 artarken traktörde %43,1, motosiklette %26,4 ve kamyonda %10,1 azaldı.



TRAFİĞE KAYITLI TOPLAM TAŞIT SAYISI EYLÜL SONU İTİBARIYLA 33 MİLYON 20 BİN 263 OLDU



Eylül ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların %51,6'sını otomobil, %21,0'ını motosiklet, %14,7'sini kamyonet, %7,0'ını traktör, %3,1'ini kamyon, %1,6'sını minibüs, %0,7'sini otobüs ve %0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.



EYLÜL AYINDA 1 MİLYON 19 BİN 994 ARACIN DEVRİ YAPILDI



Eylül ayında devri(1) yapılan taşıtların %66,7'sini otomobil, %14,3'ünü kamyonet, %11,7'sini motosiklet, %2,9'unu traktör, %1,9'unu minibüs, %1,8'ini kamyon, %0,5'ini otobüs ve %0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.



EYLÜL AYINDA 80 BİN 390 ADET OTOMOBİLİN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI



Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin %13,4'ü Renault, %8,8'i Fiat, %7,3'ü Volkswagen, %6,2'si Toyota, %5,8'i Hyundai, %5,5'i Opel, %4,9'u Citroen, %4,1'i Skoda, %3,9'u Peugeot, %3,7'si Nissan, %3,7'si Mercedes-Benz, %3,4'ü Dacia, %2,7'si Chery, %2,7'si BYD, %2,4'ü BMW, %2,3'ü Cupra , %2,3'ü Ford, %2,2'si TOGG, %2,1'i Audi, %2,1'i Kia ve %10,5'i diğer(2) markalardan oluştu.



OCAK-EYLÜL DÖNEMİNDE 1 MİLYON 758 BİN 680 ADETE TAŞITIN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI



Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı %10,3 azalarak 1 milyon 758 bin 680 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı %68,8 artarak 38 bin 769 adet oldu. Böylece Ocak-Eylül döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 1 milyon 719 bin 911 adet artış gerçekleşti.



EN ÇOK BENZİNLİ OTOMOBİL TERCİH EDİLDİ



Ocak-Eylül döneminde trafiğe kaydı yapılan 789 bin 627 adet otomobilin %45,7'si benzin, %26,8'i hibrit, %17,2'si elektrikli, %9,2'si dizel ve %1,1'i LPG yakıtlıdır. Eylül ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 17 milyon 27 bin 89 adet otomobilin ise %33,0'ı dizel, %30,7'si benzin, %30,6'sı LPG, %3,5'i hibrit ve %1,9'u elektriklidir. Yakıt türü bilinmeyen(3) otomobillerin oranı ise %0,2'dir.



EN ÇOK 1300 CC VE ALTI HACİMLİ OTOMOBİLLERİN KAYDI YAPILDI



Ocak-Eylül döneminde trafiğe kaydı yapılan 789 bin 627 adet otomobilin %29,6'sı 1300 ve altı, %23,3'ü 1401-1500, %10,9'u 1501-1600, %10,5'i 1301-1400, %8,0'ı 1601-2000, %0,5'i 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip.



EN ÇOK GRİ RENKLİ OTOMOBİL SATILDI



Ocak-Eylül döneminde trafiğe kaydı yapılan 789 bin 627 adet otomobilin %40,1'i gri, %24,6'sı beyaz, %13,6'sı siyah, %11,8'i mavi, %4,4'ü yeşil, %3,8'i kırmızı, %0,6'sı kahverengi, %0,6'sı sarı, %0,4'ü turuncu ve %0,1'i diğer renkli oldu.

