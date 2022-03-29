Otomobil satışlarına savaş freni: Fiyatlar artmaya devam edecek mi?

Rusya-Ukrayna savaşı bir ayı geride bırakırken, küresel otomotiv üretimindeki tedarik krizi de büyüyor.



Hammadde sıkıntlarının büyümesi ile küresel araç üretiminde 5 milyon adetlik kayıp beklenirken, Türkiye’de de markalar satış hedeflerini düşürmeye başladı.

YILSONU HEDEFLERİ AŞAĞI ÇEKİLİYOR



Otomotiv pazarında araç bulunurluğu sorunu artarken, yılsonu toplam satış beklentileri de aşağı çekiliyor.

Sektör temsilcileri, 2022’nin başında pazarın geçen yılın üzerine çıkacağını öngörüyordu. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 2021'de 737 bin adet seviyesinde gerçekleşmişti.



Bu yıl ise sektörün hedefi 780 bin adetin üzerine çıkmaktı. Ancak hem arzda yaşanan sıkıntılar hem de araç fiyatlarındaki artış nedeniyle bu hedef aşağı çekiliyor.



ARTAN MALİYET FİYATLARA YANSIYOR



Öte yandan otomotiv üreticileri artan üretim maliyetlerini fiyatlara yansıtmaya başladı.



Bayilerden alınan bilgiye göre, yerli iki marka Mart ayında zam yaptı.



Bir Otomotiv veri analiz şirketinin verilerine göre de, 25 Şubat- 25 Mart arasında A, B ve C segmenti otomobillerde fiyatlar ortalama yüzde 5 arttı.



Sektör temsilcileri, otomobil fiyatlarındaki artışın kademeli olarak devam edeceğini belirtiyor.