Otomobil severler dikkat... Dev tesis inşa edilecek

Motosiklet, otomobil severlerin buluşma noktası olacak tesisin inşası için Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleye çıkıyor.



Otomobil sporlarına meraklı olanların hünerlerini sergileyecekleri alanlardan biri olacak olan tesisin yapım yılı 2 yıl olarak belirlendi.



Antalya'nın Kepez ilçesinde Çankaya Mahallesi'nde bulunan araziye tesisler kurulacak. 54 bin 985 metrekare büyüklüğe sahip alanda pistin yanında Dinlenme Tesisleri, Direktör Kulesi, Güvenlik-Giriş Takı, Showroom ve Garajlar, Tribün, Timer Sistemi ve Sporcu Uyarı Sistemleri bulunacak.



İhaleyi alan kişi ya da kurumlar inşaat sürecinin ardından alanı 20 yıl boyunca işletme hakkına sahip olacak.



MUHAMMEN BEDEL BELLİ OLDU



Yıllık artırıma esas 4 milyon 515 bin TL+KDV muhammen bedel üzerinden ihaleye çıkılacak.



GEÇİCİ TEMİNATI 4.9 MİLYON LİRA



Geçici teminat bedeli 20 (yirmi) yıllık tahmini irtifak hakkı bedeli toplamı olan 90 milyon 300 bin TL bedel ile 75 milyon 158 bin 895 TL tahmini toplam maliyet bedelinin toplamı olan 165 milyon 458 bin 895 TL bedelin yüzde üçü tutarındaki 4 milyon 963 bin 766 TL oldu.



İYİ NİYET MEKTUBU ALMASI GEREKECEK



İhaleye konu tesisin yerel organizasyonların yanında ulusal ve uluslararası alanda da kullanılacak olması sebebiyle ihaleye katılacaklar, uluslararası alanda dünyanın en üst yarışı olan FIA KARTING WORLD CHAMPIONSHIP yarışmalarında kullanılan araç standartlarını, niteliklerini taşıyan üretici motor markalarından/motor firmalarından birisinden, bu organizasyonların veya bu organizasyonların dünya finalinin Antalya’da yapılacağına dair alınan iyi niyet mektubu ya da yetki mektubu alması gerekecek.



