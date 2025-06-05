Otomobil üretimleri duracak mı, fiyatlar artar mı? Çin kısıtlama getirdi...

Çin'in nadir toprak kısıtlamaları ısınmaya başlarken otomobil endüstrisi alarm veriyor. Otomotiv endüstrisi grupları nadir toprak kıtlığı konusunda giderek daha fazla endişe duyuyor.



DAHA ÖNCE DE YAŞANMIŞTI



Bu durum daha önce koronavirüs pandemisi sırasında da yaşanmış, otomobil sevkiyatları durmuş, üretimler ertelenmiş ve bu nedenle fiyatlarda yükselişler yaşanmıştı.



Çip tedariğindeki sorunlar nedeniyle birçok aracın üretimi fabrikalarda yarım kalmıştı.



FİYATLARDA ARTIŞA NEDEN OLABİLİR



Bazı ülkelere verilen otomobil stoklarının değişmesi otomobil fiyatları üzerinde etkili olabilir. Ülkemizde 2020-2021-2022'li yıllarda otomobil fiyatları koronavirüs pandemisi nedeniyle hızla yükselmişti. Tedarik zincirindeki kopmalar ve üretimdeki aksamalar sıfır araç sayısını azaltmış, sıfır araç almak isteyenler bayilerde sıraya girmiş, ikinci el araçların fiyatları sıfır araç fiyatlarını geçmişti.



Üretimin artması ve hükümetin aldığı tedbirlerle birlikte otomobil piyasası yeniden dengeye oturmuştu.



AVRUPA'DA ÜRETİM HATLARI KAPANIYOR



Avrupa'nın otomobil tedarikçileri birliği CLEPA'ya göre, Çin'in son ihracat kontrolleri nedeniyle birçok Avrupalı otomobil tedarikçisi tesisi ve üretim hattı şimdiden kapatıldı ve grup stoklar tükendikçe daha fazla kesinti yaşanabileceği uyarısında bulundu.



TEDARİK ZİNCİRİNDEKİ AKSAMA SORUN YARATACAK



Almanya'nın otomobil endüstrisi ve otomobil yöneticileri de alarm vererek, son derece küreselleşmiş sektörün daha fazla tedarik zinciri kesintisine karşı son derece savunmasız olduğunu söyledi.



ÇİN KISITLAMA GETİRDİ



Çin Ticaret Bakanlığı Nisan ayı başında otomotiv, savunma ve enerji sektörlerinde yaygın olarak kullanılan bazı nadir toprak elementleri ve mıknatıslara ihracat kısıtlamaları getirdi. Kısıtlamalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın Pekin'in ürünlerine yönelik gümrük vergisi artışına bir yanıtın parçası olarak geldi.



TÜM ARAÇLARI ETKİLEYECEK



Etkilenen nadir toprak elementlerinden bazıları hem içten yanmalı motorların hem de elektrikli araçların üretiminde hayati önem taşıyan bileşenler.



CLEPA Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Nisan ayı başından bu yana Çinli yetkililere yüzlerce ihracat lisansı başvurusu yapıldığını ancak bunların sadece yüzde 25'inin onaylandığını belirtti.



CLEPA Genel Sekreteri Benjamin Krieger yaptığı açıklamada “Küresel tedarik zincirinin derinlemesine iç içe geçtiği Çin'in ihracat kısıtlamaları Avrupa'nın tedarikçi sektöründeki üretimi şimdiden durduruyor” dedi.



ÜRETİM DURABİLİR



Ülkenin ana otomobil endüstrisi lobisi olan Alman Otomotiv Endüstrisi Birliği (VDA) ise Pekin'in ihracat kısıtlamalarının yakında üretimin durmasına neden olabileceği uyarısında bulundu.



VDA Başkanı Hildegard Müller "Çin'in nadir toprak elementlerine yönelik ihracat kısıtlamaları, sadece otomotiv tedarik zincirleri için değil, arz güvenliği açısından da ciddi bir sorun teşkil ediyor. Şu anda bazı lisanslar verilmiş olsa da, bu şu anda sorunsuz bir üretim sağlamak için yeterli değil. Bir başka sorun da geçerli bir ihracat lisansı verilen ihracatların gümrük işlemlerinin yavaş ilerlemesinden kaynaklanıyor. Durum hızlı bir şekilde değişmezse, üretim gecikmeleri ve hatta üretimin durması artık göz ardı edilemez." dedi.



Müller, VDA'nın Alman ve Avrupa Birliği milletvekillerine "duruma hızla bir çözüm bulunabilmesi için Çin tarafına bu konuyu ısrarla gündeme getirmeleri" çağrısını yineledi.



Nadir toprak elementleri ve kritik minerallere yönelik talebin, temiz enerjiye geçiş sürecinin hız kazanmasıyla birlikte önümüzdeki yıllarda katlanarak artması bekleniyor.



ÇİN NADİR METALLERİN YÜZDE 60'INI ELİNDE TUTUYOR



Bu arada Çin, dünya nadir toprak mineralleri ve malzemeleri üretiminin yaklaşık yüzde 60'ını gerçekleştirerek kritik mineral tedarik zincirinin tartışmasız lideri konumunda. ABD'li yetkililer daha önce bu durumun daha sürdürülebilir enerji kaynaklarına yönelme sürecinde stratejik bir zorluk teşkil ettiği konusunda uyarıda bulunmuşlardı.



"ALTERNATİFLER BULMAYA DEVAM ETMELİYİZ"



Almanya otomobil devi BMW yaptığı açıklamada, tedarikçi ağının bir kısmının Çin'in ihracat kısıtlamalarından etkilendiğini belirtirken, büyük yerli rakipleri Volkswagen ve Mercedes-Benz Grubu herhangi bir kıtlık yaşamadıklarını söyledi.



MERCEDES KITLIĞA HAZIR



Mercedes-Benz Group sözcüsü e-postayla yaptığı açıklamada "Prensip olarak Mercedes-Benz, doğrudan ve dolaylı olarak satın alınan tüm kritik hammaddeler için uzun vadede talebi güvence altına alan ve uzun vadede tedarik risklerini azaltan bir stratejiye sahiptir. Hammadde yataklarının bazı bölgelerde sınırlı olduğunu çok iyi bilmektedir." dedi.



Otomobil üreticisi ayrıca araç birimi başına nadir toprak metalleri miktarını önemli ölçüde azaltmak için konseptler üzerinde çalıştığını da sözlerine ekledi.



Şirket sözcüsü "Gelecekte Mercedes-Benz, elektrikli sürücülerimizde disprosyum gibi ağır nadir toprak metallerinden vazgeçmek için yeni malzeme bileşimleri kullanmak istiyor" dediler.



VOLKSWAGEN'İN TEDARİĞİNDE SORUN YOK



Bir Volkswagen sözcüsü CNBC'ye yaptığı açıklamada nadir toprak elementleri içeren otomobil parçalarının tedarikinin istikrarlı olduğunu söyledi.



Sözcü "Tedarikçilerimiz gerekli ihracat lisanslarını almak için taşeronlarıyla birlikte sürekli olarak çalışıyorlar. Bu lisansların sınırlı bir kısmının verildiğine dair işaretler aldık” dedi.



ASYALI ÜRETİCİLER DE ETKİLENEBİLİR



Nadir toprak kıtlığı ile mücadele eden sadece Avrupalı otomobil üreticileri değil.



Japon Nissan, Japonya hükümeti ve Japonya Otomobil Üreticileri Birliği ile birlikte çalışarak Çin'in ihracat kontrollerinin etkisini en aza indirmenin yollarını araştırdığını da söyledi.



Nissan CEO'su Ivan Espinosa CNBC'ye verdiği demeçte "Bu biz konuşurken olan bir şey ve otomotiv endüstrisi üzerinde bazı etkileri olacağı doğru. Gelecek için alternatifler bulmaya, esnekliği korumaya ve seçeneklerimizi açık tutmaya devam etmeliyiz" dedi.



SUZUKİ ÜRETİME ARA VERDİ



Reuters'in Perşembe günü isimsiz iki kaynağa dayandırdığı haberine göre Suzuki Motor, Çin'in nadir toprak kısıtlamaları nedeniyle Swift otomobilinin üretimini askıya aldı.