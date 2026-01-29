Otomobilde dünya devi yine değişmedi. 6 yıldır dünyanın en büyük otomobil üreticisi

Otomobil sektöründeki çalkantılar, rekabet ve değişen araç sistemlerine rağmen sektör devi değişmedi. Toyota satış rakamlarını genişeterek en yakın rakibi Volkswagen'i de arkasında bırakarak dünyanın en büyük otomobil üreticisi unvanını altıncı yıl üst üste korudu.

Bloomberg'de yer alan haberde 2025 yılındaki küresel satışlar bir önceki yıla göre yüzde 4,6 artarak 11 milyon 300 bin adede ulaştı. Üretim ise yüzde 5,7 artarak 11 milyon 200 bin adede yükseldi verileri yer aldı.

Bu veriler Toyota'nın ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret savaşına ve Çinli otomobil üreticilerinin yükselişine rağmen yolunda kalmayı başardığını gösteriyor.

ELEKTRİKLİ ARAÇ PAZARINDA TOYOTA ETKİSİ

Toyota, rakipleri arasında Çin'de istikrarını yeniden kazanan az sayıdaki şirketten biri oldu. Bu pazarda, BYD Co. öncülüğündeki yerli elektrikli araç markaları, dünyanın en büyük binek araç pazarının büyük bir bölümünü ele geçirmiş durumda. Geçtiğimiz yıl Elon Musk'ın Tesla Inc.'ini geride bırakarak dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi olan BYD, 2025 yılında 4 milyon 600 bin araç teslim etti; bunların neredeyse yarısı tamamen elektrikliydi. Toyota'da ise geçen yıl yaklaşık 200 bin adet bataryalı elektrikli araç satıldı.