Otomobilde ÖTV matrahı değişti: Fiyatlar düşecek mi?

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre binek otomobillerin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahlarında değişikliğe gidildi.



Karara göre, 1600 cm3 silindir hacmine kadar, yüzde 45'lik ÖTV diliminde yer alan araçların matrah limiti 85 bin liradan 92 bin liraya çıkarken, yüzde 50'lik ÖTV dilimindeki araçlarda matrah limiti 130 bin TL'den 150 bin TL'ye yükseldi.



Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçen, 2000 cm3'ü geçmeyen binek otomobillerde ise vergi matrahı 85 bin-135 bin TL aralığından 114 bin-170 bin TL aralığına yükseltildi.

Söz konusu araçlarda uygulanan yüzde 45, yüzde 50 ve yüzde 80'lik ÖTV dilimleri korundu.

Kararda elektrikli otomobillerin ÖTV diliminde de değişiklik yapıldı. Motor gücü 50 kW'ı geçip silindir hacmi 1800 cm3'ü geçmeyen elektrikli araçlarda yüzde 45'lik ÖTV diliminin üst sınırı 114 bin lira olarak belirlendi. 114 bin lira ile 170 bin lira arasında değere sahip olan araçlar için ise yüzde 50 ÖTV uygulanacak.

FİYATLARDA DÜŞÜŞ BEKLENİYOR

Yüzde 50'lik ÖTV dilimine giren araç sayısının artması ile fiyatların bir miktar gerilemesi bekleniyor. Bazı modellerde ÖTV diliminin değişmesiyle birlikte yüzde 15 civarında indirim olabileceği öngörülüyor. Bu indirimle 300 bin TL'lik bir aracın fiyatının yaklaşık 50 TL düşmesi anlamına geliyor.

Elektrikli ve hibrit araçlarda da 50-60 bin lira civarında bir düşüş olması bekleniyor.



