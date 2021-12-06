Otomobilde yeminli imzalı satış dönemi: ‘Al-sat’çılara savaş

Otomotiv piyasasında dengeleri bozan 'al-sat'çıları engellemek için otomotiv firmaları farklı yöntemlere başvuruyor. Son olarak firmalar müşterilerine otomobili hemen satmayacağına yönelik yeminli sözleşme yapmaya başladı. Bunun amacı satın aldığı sıfır kilometre otomobilin, yüksek fiyatla elden çıkarılmasını engellemek.

Haberler - ntv.com.tr 06.12.2021 - 08:10

Otomobilde yeminli imzalı satış dönemi: ‘Al-sat’çılara savaş

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Türkiye otomotiv piyasasında dengeleri bozan 'al-sat'çıları önlemek ve yüksek fiyat artışlarına engel olmak için yeni bir çözüm geliştirildi.

Sabah gazetesinden Ufuk Sandık'ın bugünkü yazısında yer verdiği bilgilere göre, bazı otomotiv firmaları otomobil satın alan müşterilerle, otomobili hemen satmayacağına yönelik yeminli sözleşme yapmaya başladı. Bunun amacı satın aldığı sıfır kilometre otomobili, yüksek fiyatla elinden çıkaran 'al-sat'çılara engel olmak ve otomobil ticareti yapanların değil, bireysel müşterilerin otomobil almasını sağlamak. Böylece ikinci el otomobil piyasasındaki fiyatların yükselmesini durdurmak.

'Al-sat'çılar lansman döneminde özel fiyatla bayiden aldıkları otomobilleri ikinci elde daha yüksek satıyor. Bayilerdeki liste fiyatıyla galeri fiyatları arasında 30-50 bin TL'ye varan farklar var. Birkaç firmada başlayan imzalı satış işleminin, diğer firmalar arasında da yaygınlaşması bekleniyor.

KARA LİSTE UYGULAMASI VAR

sektörü 'al-sat' işine engel olmak için kara liste uygulamasına başlamıştı. Kara liste, ihtiyacı için otomobil satın alan gerçek müşteriyle 'al-sat'çıları birbirinden ayırt edilebilmesi açısından kısmen de olsa etkili oldu.

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