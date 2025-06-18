Otomobilden çok motosiklet satıldı

Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %44,8'ini motosiklet, %41,4'ünü otomobil, %8,5'ini kamyonet, %2,6'sını traktör, %1,6'sını kamyon, %0,7'sini minibüs, %0,3'ünü otobüs ve %0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.



TRAFİĞE KAYDI YAPILAN SATIŞ SAYISI YÜZDE 9.5 ARTTI



Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre motosiklette %12,8, otomobilde %8,4, traktörde %5,9, otobüste %5,1, kamyonette %3,3, kamyonda %3,1 artarken özel amaçlı taşıtta %28,8 ve minibüste %5,9 azaldı.



GEÇEN YILA GÖRE TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI AZALDI



Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı minibüste %18,7, kamyonette %2,4 artarken özel amaçlı taşıtta %50,5, traktörde %30,6, kamyonda %16,0, motosiklette %15,4, otobüste %10,9 ve otomobilde %2,6 azaldı.



TRAFİKTE 32.1 MİLYON ARAÇ VAR



Mayıs ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların %51,8'ini otomobil, %20,4'ünü motosiklet, %14,9'unu kamyonet, %7,1'ini traktör, %3,2'sini kamyon, %1,6'sını minibüs, %0,7'sini otobüs ve %0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.



MAYIS'TA 960 BİN 640 ARACIN DEVRİ YAPILDI



Mayıs ayında devri(1) yapılan taşıtların %67,2'sini otomobil, %14,7'sini kamyonet, %11,3'ünü motosiklet, %2,7'sini traktör, %1,9'unu kamyon, %1,6'sını minibüs, %0,4'ünü otobüs ve %0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.



87 BİN 106 ARACIN TRAFİK KAYDI YAPILDI



Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin %9,8'i Renault, %7,7'si Volkswagen, %7,2'si Fiat, %7,1'i Toyota, %6,7'si Peugeot, %5,9'u Hyundai, %5,6'sı BYD, %4,8'i Opel, %4,5'i Skoda, %3,3'ü Citroen, %2,8'i Mercedes-Benz, %2,8'i Audi, %2,8'i Ford, %2,8'i Chery, %2,6'sı Kia, %2,6'sı BMW, %1,9'u Nissan, %1,7'si Dacia, %1,6'sı Cupra, %1,6'sı Mini ve %13,9'u diğer(2) markalardan oluştu.



5 AYDA 900 BİN 504 ARACIN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI



Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı %15,2 azalarak 900 bin 504 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı %64,5 artarak 19 bin 117 adet oldu. Böylece Ocak-Mayıs döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 881 bin 387 adet artış gerçekleşti.



BENZİNLİLER ÖNDE



Ocak-Mayıs döneminde trafiğe kaydı yapılan 435 bin 480 adet otomobilin %47,3'ü benzin, %28,1'i hibrit, %14,1'i elektrikli, %9,6'sı dizel ve %0,9'u LPG yakıtlı oldu. Mayıs ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 16 milyon 667 bin 473 adet otomobilin ise %33,5'i dizel, %31,2'si LPG, %30,6'sı benzin, %3,1'i hibrit ve %1,5'i elektrikli oldu. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise %0,2 olarak gerçekleşti.



1300CC'NİN ALTINDAKİ ARAÇLAR TERCİH EDİLDİ



Ocak-Mayıs döneminde trafiğe kaydı yapılan 435 bin 480 adet otomobilin %31,3'ü 1300 ve altı, %24,4'ü 1401-1500, %11,2'si 1501-1600, %10,0'ı 1301-1400, %8,5'i 1601-2000, %0,6'sı 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip.



EN ÇOK GRİ RENKLİ ARAÇLAR SATILDI



Ocak-Mayıs döneminde trafiğe kaydı yapılan 435 bin 480 adet otomobilin %40,4'ü gri, %25,1'i beyaz, %12,7'si siyah, %11,7'si mavi, %4,6'sı yeşil, %4,0'ı kırmızı, %0,6'sı kahverengi, %0,5'i sarı, %0,3'ü turuncu ve %0,1'i diğer renkli oldu.