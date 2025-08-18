Otomobile vergi indirimi söylentisi... Ülkede hisseler yükseldi

Reuters'ın, Hindistan hükümetinin kapsamlı tüketim vergisi kesintileri kapsamında küçük otomobillere uygulanan mal ve hizmet vergisini düşürmeyi önerdiğini bildirmesinin ardından otomobil hisseleri bugün yüzde 4 artarak 10 ayın en yüksek seviyesine çıktı.



Nifty 50 endeksinde en çok değer kazanan sektör hisseleri yüzde 1,3 artışla otomotiv hisseleri oldu.



Reuters'ın bir hükümet kaynağına dayandırdığı habere göre, hükümet küçük benzinli ve dizel araçlardaki mal ve hizmet vergisini yüzde 28'den yüzde 18'e düşürmeyi önerdi.



Hindistan Maliye Bakanlığı yorum talebiyle gönderilen e-postaya yanıt vermedi.



Otomotiv endeksindeki 15 hissenin tamamı yükseldi. Motosiklet üreticisi Hero MotoCorp yüzde 7 yükselirken, önde gelen otomobil üreticisi Maruti Suzuki yüzde 6,6'lık artışla onu takip etti.