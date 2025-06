Otomobil kullanmanın maliyeti artıyor... İşte yakıt türlerine göre kilometre başına harcamalar

Akaryakıt fiyatlarına gelen zamla birlikte kontağı çevirmenin maliyeti de arttı. Benzin, motorin, LPG, hibrit ve elektrikli araçların yakıtları arasında uçurum oluşmaya başladı.



Bir dönem az yakması ve yakıtın benzine göre çok daha ucuz olmasından dolayı tercih edilen dizel araçlar artık satın alınmak istenmiyor.



Benzinli araçlarda da her ne kadar tasarruf oranları iyileştirilse de ülkemizin gerek trafik gerekse coğrafi şartları yakıt sarfiyatını yüksek tutmaya devam ediyor.



LPG'li araçlarda LPG yakıtı ucuz olsa da hem ilk kurulum maliyeti hem yine benzine ihtiyaç duyması hem de aracın bagaj hacminden feragat edilmesi dezavantajı olsa da tasarruflu olmaya devam ediyor.



Hibrit araçlar da LPG kadar tasarruflu hatta kullanım şartlarına göre LPG'den daha uygun fiyatlarla seyahat edilebiliyor.



Elektrikli araçlarda batarya kapasitesi ve menzile göre kilometre başına tüketilen elektrik tutarı hesaplanabiliyor. Elektrikli araçlarda evden ya da şarj istasyonundan şarj etmenin maliyeti oldukça farklı. Bu nedenle evden şarj etme imkanı olanlar en ucuza seyahati gerçekleştirmiş oluyor.



NE KADAR HARCANIYOR?



BENZİNLİ ARAÇLAR



Benzinli araçlardan başlamak gerekirse genellikle depoları 50 litre civarında ve bugün İstanbul'daki bir otomobil sahibi deposunu 2 bin 575 liraya dolduruyor. Ortalama olarak bir depoyla 500-550 kilometre yol alabilen benzinli araç kilometre başına yaklaşık 4.70 lira yakıt harcıyor.



DİZEL ARAÇLAR



Dizel araçların da depoları yine 50 litre civarında oluyor. Deposu 2730 liraya dolan bir dizel araç şehir içinde yaklaşık 650 kilometre yol yapabiliyor. Bu da kilometre başına 4.20 lira tüketim anlamına geliyor.



LPG'Lİ ARAÇLAR



LPG'li araçlarda benzin tüketimi de gerçekleşiyor. Bazı araçlar hem benzin hem LPG sistemini karma olarak kullanıyor ve yüzde 60'ı genellikle LPG'den giderken bazı araçlar ilk çalışmada optimum ısıya ulaşıldıktan sonra LPG'ye geçiyor ve ısı korunduğu sürece her çalıştırmada LPG ile yoluna devam ediyor.



Karma kullanım yapan sistemler hariç LPG'li bir aracın 100 kilometrede 1.5 litre benzin tükettiğini ve 9 litre de LPG tükettiğini varsayarsak, bu aracın da 500 kilometre yol yaptığını düşünürsek, 42 litrelik tanka 1054 liralık LPG, 386 liralık da benzin (500 kilometre için ortalama olarak hesaplandı) tüketirse bu aracın kilometre başı tüketimi yaklaşık 2.88 lira seviyelerinde gerçekleşiyor. (Not: Benzin ve LPG kullanımları aracın motorunun sıcak ve soğuk olması, tek kontakla tam menzil yapması gibi birçok etken tarafından değişiyor. Bu nedenle tam hesap yapılması için araç sahiplerinin 100 kilometrede bir depolarını fulleyip ölçmeleri daha doğru sonuçları ortaya çıkaracaktır. Ayrıca LPG'nin kurulum maliyetleri ve yıllara göre amortismanı hesaplanmamıştır. LPG kitlerinin marka ve aracın modeline göre olanlarının fiyat değişikliği nedeniyle hesaba dahil edilmedi.)



HİBRİT ARAÇLAR



Hibrit araçlar mild hibrit ve tam hibrit olarak ayrım yapılıyor. Mild hibritler yakıt konusunda pek makul değerlere ulaşamasa da tam hibrit olanlar benzinli ve dizellere göre çok daha avantajlı oluyorlar.



Tam hibrit araçları ele almak gerekirse 100 kilometrede 4.5 litre civarında yakıt tüketimi oluyor. Hibrit araçlar genelde 800 kilometre civarında tam depoyla yol alabiliyor. Başka bir deyişle 100 kilometrede 4.5 litre harcıyorsa 800 kilometrede 36 litre benzin harcamış oluyor.



36 litre benzinin toplam maliyeti 1854 lira tutuyor. 1854 lira yapılan 800 kilometreye bölündüğünde kilometre başına 2.31 lira yakıt harcanmış oluyor.



HİBRİTLERDE AZ YAKITIN PÜF NOKTASI BATARYA ISISI



Hibrit araçlarda önemli olan bataryanın ısınmamasını sağlamak. Bataryalar genellikle arka koltuğun altında oluyor ve havalandırma girişleri bulunuyor. Aracın içi ne kadar serin olursa bataryalar da o kadar verimli çalışıyor. Aksi halde bataryalar kendilerini korumaya alıp aracın sadece benzinle çalışmasına ve yakıt sarfiyatının artmasına neden oluyor. Bir de bataryaların filtre girişleri bulunuyor ve bunların hava emişi yapması için sıkça temizlenmesi gerekiyor. Başka bir deyişle hibrit aracı olanların yaz aylarında klimalarını sürekli açık kullanması yakıt sarfiyatını azaltacaktır.



ELEKTRİKLİ ARAÇLAR



Elektrikli araçlar için de ortalama olarak kW başına 10 lira ücret alınıyor. Batarya kapasitesi genelde 50-70 kWh olarak değişiyor. 50 kWh olan bir aracı ele aldığımızda şarj istasyonundan dolum yaparsa bataryasını komple 500 liraya dolduruyor. Bu aracın 400 kilometre yol yaptığını baz alırsak kilometre başına 1.25 lira harcanmış oluyor.



Evde şarj edildiği varsayılırsa kW başı ücreti 2.5 lira seviyelerinde gerçekleşiyor. Başka bir deyişle uzun süre şarjda kalmayı göze alan kullanıcılar depolarını 125 liraya doldurmuş oluyor. 50 kWh batarya kapasitesine sahip bir elektrikli araç 400 kilometre yol yapması halinde kilometre başına 32 kuruş civarında yakıt harcamış oluyor.



Not: Benzin, dizel, LPG'li araçlar için 1600 cc'ye kadar, hibrit araçlar için de 1800 cc'ye kadar olan motorlar için hesaplama yapılmıştır.



EN AZ YAKAN HANGİSİ?

Listeye göre en çok yakıt harcayan araçlar benzinli ve kilometre başına 4.70 lirayla benzinli araçlar, dizel araçlar 4.20 lira, LPG'li araçlar 2.88 lira, hibrit araçlar 2.31 lira, elektrikli araçlar şarj istasyonunda şarj edilirse 1.25 lira, evde şarj edilirse 32 kuruş harcama yapıyor.