Otomobillere ÖTV muafiyeti ve hurda teşviki mi geliyor? İşte tüm ayrıntılar

20 yaşından büyük otomobile sahip olanların araçlarını hurdaya ayırmaları halinde Özel Tüketim Vergisi'nden muaf olarak yeni otomobil almalarını sağlayacak kanun teklifinin Meclis'e sunulduğu iddia edildi.



TBMM'nin web sitesinde kanun teklifi yer almazken daha önceki hurda indiriminde ÖTV muafiyeti değil, ÖTV'de indirim uygulanmıştı.



2019 yılında yapılan hurda indirimiyle birlikte o dönem geçerli olan ÖTV matrahı 70 bin lirayı aşmayan araçlar için 15 bin lira, ÖTV matrahı 70 bin lirayı aşıp 120 bin lirayı aşmayanlar için 12 bin lira, ÖTV matrahı 120 bin lirayı aşanlarda ise hurda indirimi avantajı kullanılamıyordu.



ONBİNLERCE KİŞİ YARARLANMIŞTI



2019 yılındaki hurda indirimi teşviğinden birçok kişi ÖTV indiriminden yararlanmıştı. Adına kayıtlı 16 yaşından büyük olan otomobil, panelvan, minibüs, otobüs, kamyonet ve kamyonların imha merkezlerine teslim edilmek suretiyle trafikten kaydı silinerek hurdaya ayrılması karşılığında hurda indiriminden yararlanılıyordu.



FIRSATÇILAR DEVREYE GİRMİŞTİ



Hurda indirimi döneminde fırsatçılar devreye girmişti. Hurda, eski, ekonomik ömrünü doldurmuş araçları piyasadan toplayıp sadece ruhsat olarak satışını gerçekleştirerek vatandaşların hurda indiriminden faydalanması sağlanıyordu. Eski araçların da fiyatları bu nedenle yükselmişti.



Sıfır otomobil satan bayiler de hurda araçların ruhsatlarını toplayarak alıcılara kolaylık sağlıyordu. Örnekle ilerlemek gerekirse hurda aracın devrini 2 bin liraya alan bayi, sıfır araç alacak kişiye 7 bin liradan satıyordu. Böylece bayiler hem hurda araçtan para kazanırken hem de sıfır araç sattığı için karlılığını artırıyordu.



KANUNA İLİŞKİN NETLİK YOK, HAREKETE GEÇMEYİN



Dönem dönem ÖTV indirimi, hurda indirimine ilişkin kanun teklifleri verilse de komisyon seviyesinin üzerine çıkamıyor ve unutuluyor. Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Müzeyyen Şevkin'in kanun teklifi henüz TBMM sisteminde bulunmasa da ÖTV'den tamamen muafiyet olacağına dair söylentiler nedeniyle Meclis'ten geçmesi zor görünüyor.



Bu nedenle hurda araç satışında bulunanlardan devir alma, hurda araç almaya çalışmak için erken davranmamakta fayda görülebilir. Spekülatif haberler, sosyal medya paylaşımlarına da itibar edilmemesi gerekiyor.



ÖTV MATRAHI, ORANLARI YENİ BELİRLENDİ



ÖTV matrah ve oranları yeniden belirlenmişken, Hazine'nin sıfır araç satışlarından vergi geliri artarken ve ülke ekonomisinin reformlarla güçlendirilmesi devam ederken, cari açığın oluşması için önlemler alınırken, petrol ithalatı azaltılmak istenirken, sıfır araç satışları rekor kırarken ÖTV muafiyetinin Meclis'ten geçmesi beklentileri zayıflıyor.



ÖTV MUAFİYETİ OLURSA DA KURAL KONULMALI



ÖTV muafiyeti, belli bir tutara kadar ÖTV muafiyeti gibi düzenlemelerin olması halinde de piyasadaki fırsatçılığın önüne geçilmesi için belli kuralların getirilmesi gerekiyor.



Fırsatçıların ve manipülatörlerin önünü kesmek için ÖTV indiriminden yararlanılarak sıfır olarak alınan otomobillere belli bir zaman dilimi konularak satışlarının engellenmesi (Örneğin 2 yıl satmama şartı), satılacaksa da geçen zaman dilimi hesaplanarak vazgeçilen ÖTV'nin tahsil edilmesi, bir kişinin birden fazla ÖTV muafiyetli ya da düşük ÖTV'li araç satın almasının engellenmesi, kanunun çıkma tarihinden 6 ay öncesine kadar edilnilmiş araçların indirime dahil edilmemesi gibi şartların ortaya konması gerekiyor.

ÖTV ORANLARI SINIRDA

Birçok otomobil için yeni düzenlenen ÖTV oranları sınırda duruyor. Matrahsız fiyatlar birkaç ay sonra oluşabilecek zamlarla ÖTV'de bir üst dilimi işaret edebilir ve bundan dolayı birkaç yerli üretim model hariç diğer araçlar yüzde 90-100 ÖTV dilimine girebilir. Bu nedenle ÖTV indirimi olsa da spekülatif iddialarda ifade edilen düşük fiyatlardan otomobil almak zorlaşabilir.