Otomobillere yüzde 15 ek vergi... Japon otomobilleri etkilenecek

ABD, Japonya'dan ithal edilen otomobil ve otomobil parçalarında geçerli olacak daha düşük yüzde 15'lik gümrük tarifesini Salı sabahından itibaren yürürlüğe koyacak. Bu adım, iki ülke arasında yapılan ticaret anlaşması kapsamında hayata geçiriliyor.



ABD Gümrük ve Sınır Koruma Kurumu'nun yayımladığı uygulama rehberinde, söz konusu tarifenin 16 Eylül 2025 Salı günü yerel saat ile 00:01'den itibaren geçerli olacağı belirtildi. Düzenleme, "Japonya menşeli binek araçlar, hafif kamyonlar (otomobiller) ve otomobil parçalarının tüketime giriş veya antrepodan çekilmesi" durumunda uygulanacak.

