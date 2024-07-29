Otomobillerin bakımı cep yakıyor

Motor yağından, filtre değişimine, otomobillerin periyodik bakımları bir yana artık zorunlu olmadıkça saniyeye gidenlerin sayısında azalma var.



Çünkü enflasyonla birlikte sürekli yükselen fiyatlar herkesi zorluyor.



FİYATLAR DEĞİŞİYOR



Aracın markasına, modeline ve kilometresine göre fiyatlar değişiyor.



İlk bakım 5 bin ile 10 bin lira arasında.



Kilometre yükseldiği zaman kapsamlı bakımın fiyatı 10 bin lirayı da geçiyor.



Önceki yıllarda tatile gitmeden önce araçlarını bakıma götürenlerin sayısı da azaldı.



Tüm malzeme kalemleriyle birlikte işçilik fiyatlarının artmasından müşteriler gibi esnaf da şikayetçi.



Enflasyon düşmediği sürece fiyat istikrarının sağlanamayacağı vurgulanıyor.