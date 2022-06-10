Otomotiv devi Porsche'den elektrikli bisiklete yatırım

Elektrikli otomobil pazarına oldukça önem veren ve Taycan modeliyle iyi bir satış grafiği yaşayan Porsche, yatırımlarına devam ediyor.

Tamamen elektrikli araçlarıyla birlikte, elektrikli bisikletler de satan marka önemli bir satın alma gerçekleştirdi.

Porsche, bisikletler için ürettiği hafif ve kompakt elektrikli tahrik sistemleriyle dikkat çeken Fazua'yı devraldı.

Fazua, özellikle motor ve bataryanın bir arada olduğu çıkarılabilir Fazua Evation aktarım sistemiyle pazarda çok iddialı konumda. Elektrikli aktarım altyapısı (Pil ile motor) gövdeden saniyeler içerisinde ayrılabiliyor ve normal bir bisiklete dönüşüyor.

Porsche, mevcut eBike modellerinde ortağı Rotwild ile çalışmaya devam edecek. Mart 2021'de şirket, Porsche eBike Sport ve eBike Cross'u tanıtmıştı.