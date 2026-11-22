Küresel otomotiv grubu Stellantis , maliyetleri düşürme planları kapsamında motor sporları operasyonlarına ayırdığı tüm yatırımları durdurmaya hazırlanıyor. Fransız Le Figaro gazetesinin paylaştığı bilgilere göre şirket, pazartesi günü yapacağı resmî açıklamayla Stellantis Motorsport birimini kapatacağını duyuracak. Bu karar; Peugeot'nun Le Mans dayanıklılık programını, Opel ve Citroën'in Formula E takımlarını ve Lancia'nın ralli operasyonlarını doğrudan sona erdirecek.

300 MİLYON EUROLUK MALİYET VE TASARRUF PLANI

Stellantis, gündemdeki iddialar hakkında doğrudan yorum yapmaktan kaçınsa da pazartesi günü Stellantis Motorsport çalışan temsilcileriyle olağanüstü iş konseyi toplantıları düzenleyeceğini doğruladı. Şirket yönetimi toplantının içeriğine dair ayrıntı vermese de kulislerde konuşulan rakamlar kararın arkasındaki ekonomik gerekçeyi açıkça ortaya koyuyor.

Yıllık işletme maliyeti yaklaşık 300 milyon euroyu bulan motor sporları departmanının kapatılması, grubun Avrupa'daki mali tablosunu toparlama çabasının bir parçası olarak öne çıkıyor. Eylül ayında sona eren üç aylık dönemde Avrupa pazarında 311 milyon euro zarar açıklayan Stellantis'te CEO Antonio Filosa, yatırımcılarla yaptığı toplantıda Çinli üreticilerin artan rekabeti ve zorlu fiyatlandırma koşulları nedeniyle Avrupa pazarının baskı altında kalmaya devam ettiğini vurgulamıştı.

İki yıldır gerileyen satışları ve düşen kârlılığı tersine çevirmeye çalışan Filosa, bu yılın başlarında "Değer Yaratma Programı" adını verdiği kapsamlı bir verimlilik hamlesi başlatmıştı. Hisseleri tarihî dip seviyelerde seyreden otomotiv devi, bu programla 2028 yılına kadar toplam 6 milyar euro maliyet tasarrufu sağlamayı hedefliyor.

PEUGEOT LE MANS'A VEDA EDİYOR, FORMULA E PLANLARI DURUYOR

Alınacak karar, grup bünyesindeki markaların farklı disiplinlerdeki yarış programlarını kökten etkileyecek. Peugeot'nun Dünya Dayanıklılık Şampiyonası (WEC) ve efsanevi Le Mans 24 Saat yarışlarında mücadele eden 9X8 hiper otomobil projesi tamamen rafa kalkıyor. 2022 yılında pistlere çıkan ancak bugüne dek yarış galibiyeti elde edemeyen 9X8, yeni sezon öncesinde kapsamlı bir güncelleme sürecinden geçiyordu. Eski çatı şirketi PSA döneminde de nakit tasarrufu amacıyla 2012 yılında Le Mans'tan çekilen Peugeot, PSA ile FCA birleşmesinin ardından 2022'de seriye geri dönmüştü.

Elektrikli tek koltuklu yarış serisi Formula E tarafında da iki Stellantis markası programını sonlandırıyor. Bu yılın mart ayında yeni nesil Gen4 araçlarıyla yarışmak üzere dört yıllık

sözleşme imzaladığını duyuran Opel ve Birleşik Krallık'taki kardeşi Vauxhall, henüz piste çıkamadan Formula E projesini durdurmak zorunda kalıyor. 2025 yılında Maserati'nin Formula E takımını devralan Citroën de çekilme kararından etkileniyor; ancak MSG Racing tarafından işletilen takımın yeni bir sponsor bularak yarışmaya devam etmesi bekleniyor.

LANCIA RALLİ TAKIMI KAPANIYOR, SEKTÖRDE ÇEKİLMELER ARTIYOR

Stellantis'in motor sporlarından çekilme kararı, yakın zamanda parkurlara görkemli bir dönüş yapan Lancia'yı da kapsıyor. Bu yıl içten yanmalı Ypsilon Rally2 HF Integrale modeliyle Dünya Ralli Şampiyonası'nın WRC2 kategorisinde mücadele etmeye başlayan ve şimdiden yarış galibiyetleri elde eden fabrika destekli Lancia Corse HF takımının faaliyetleri durduruluyor. Bununla birlikte gelen bilgilere göre Stellantis, özel müşteri takımlarına sunduğu teknik desteği sürdürmeye devam edecek.

Otomotiv sektöründe finansal daralma dönemlerinde bütçe kesintilerinin ilk hedefi genellikle motor sporları oluyor. Stellantis'in bu adımı, dayanıklılık yarışlarındaki son dönemdeki daralmayı da pekiştiriyor. Bu yılın başlarında Alpine zorlu piyasa koşullarını gerekçe göstererek sezon sonunda WEC programını sonlandıracağını açıklamış, Porsche ise 2025 yılında seriden çekilerek yalnızca Formula E'deki varlığını koruma kararı almıştı.