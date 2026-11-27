Stellantis NV , artan rekabet, yüksek maliyetler ve bazı modellere yönelik zayıf talep nedeniyle önümüzdeki haftalarda Avrupa'daki fabrikalarında yeni üretim duruşlarına gidecek. Bloomberg'in haberine göre Fransa'daki Mulhouse ve Rennes tesisleri yılsonu döneminde faaliyetlerine ara verecek.

Şirketin bir medya temsilcisinin perşembe günü yaptığı açıklamaya göre, Peugeot 308 gibi modellerin üretildiği Mulhouse tesisi aralık ayında birkaç gün ve 23 Aralık-11 Ocak tarihleri arasında kapalı kalacak.

Citroen C5 Aircross'un üretildiği Rennes fabrikasında ise üretim 18 Aralık akşamından 5 Ocak'a kadar duracak. Şirket, bu sürenin uzatılabileceğini belirtti.

Stellantis , bu hafta Fransa'daki Sochaux fabrikasında ocaktan itibaren yaklaşık 500 geçici pozisyonu kaldırma planını da duyurdu. Şirket bu kararı, yeni ve agresif rakiplerin ortaya çıktığı zorlu bir ortama bağladı.

Haberde aktarılan analist ve sendika temsilcisi görüşlerine göre, aralarında şirketin ortağı Zhejiang Leapmotor Technology Co.'nun da bulunduğu Çinli üreticilerin artan rekabeti bazı modellere olan talebi olumsuz etkiliyor.

Şirket daha önce İtalya'daki Mirafiori ve Napoli yakınlarındaki Pomigliano fabrikalarındaki duruşların gerekçeleri arasında parça tedarikindeki sıkıntıları göstermişti. Grubun Avrupa'daki bazı tesisleri ekim ayında da üretime ara vermişti.