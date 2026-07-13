Otomotiv devinde insansı robot isyanı. Üretim tamamen durabilir

Hyundai Motor işçileri, sendikalarının yarı iletken şirketlerindeki tarihi anlaşmaların ardından daha büyük ikramiyeler talep etmesi ve yapay zeka ve robotlar nedeniyle iş kayıplarının yaşanmayacağına dair güvence istemesi üzerine üç günlük kısmi greve başladı.

Bloomberg 'ün haberine göre, Güney Kore 'nin en büyük otomobil üreticisinde çalışan üretim işçileri, geçen haftaki ücret görüşmelerinin anlaşma sağlanamadan sona ermesinin ardından, Çarşamba gününe kadar vardiya bitiş saatinden iki saat önce iş bırakma eylemi yapacaklar. Sendika liderleri, perde arkası görüşmelere devam ederken, bir yandan da atılacak sonraki adımları görüşmek üzere Perşembe günü tekrar bir araya gelmeyi planlıyor.

Bu yılki görüşmelerdeki en önemli anlaşmazlık noktası, sendikanın on yıllardır savunduğu, bir önceki yılın konsolide net karının yüzde 30'una bağlı performans primi talebi oldu. Uzun süre pazarlık kozu olarak reddedilen bu talep, teknoloji devleri Samsung Electronics ve SK Hynix'in yapay zeka patlamasından elde ettikleri büyük karlardan pay almak için çip üreticilerine devasa primler vermesinin ardından ivme kazandı.

ROBOT İSTEMİYORLAR

Hyundai Motor çalışanları da otomasyonun ve insansı robotların yükselişinin ön saflarında yer alıyor. Otomobil üreticisi, Atlas insansı robotunu 2028'de ABD'deki fabrikalarında araç parçalarının montajı gibi yüksek hacimli, tekrarlayan işler için kullanmayı ve 2030'a kadar daha karmaşık montaj işlerine entegre etmeyi planlıyor.

Sendika, Atlas robotlarının devreye alınmasından önce resmi müzakereler yoluyla gelir güvenliğinin garanti altına alınması ve otomasyon kaynaklı insan emeği saatlerindeki düşüşten sabit gelirleri korumak için tam bir aylık maaş sisteminin getirilmesi için yönetime baskı yapıyor. Ayrıca, daha uzun süre çalışabilmeleri için emeklilik yaşının 60'tan 65'e çıkarılmasını istiyorlar.

Sendika, temel ödemelerin ötesinde, düzenli ikramiyelerin aylık maaşın yüzde 750'sinden yüzde 800'üne çıkarılmasını ve temel maaşa 149 bin 600 won (100 dolar) zam yapılmasını talep ediyor.

Geçtiğimiz haftaki görüşmelerde Hyundai, 89 bin wonluk bir temel ücret artışı, yüzde 350'lik toplu performans primi, 10 milyon won ve şirkette 15 hisse teklif etti. Sendika, teklifin beklentilerin altında kaldığını belirterek reddetti.

ÜRETİM KAYIPLARI OLUŞACAK

Yonhap Haber Ajansı'na göre, iş bırakma eylemi saatte 18,7 milyar won'dan fazla kayba yol açabilir. Geçen yıl benzer bir kademeli grevde, 16 saatlik kısmi iş bırakma eylemleri yaklaşık 7 bin araçlık üretim açığına neden olmuş ve şirket, ortalama araç fiyatlarına göre 300 milyar won'dan fazla gelir kaybına uğramıştı.

Üç günlük aksama, Güney Kore'nin Hyundai'nin üretim ağının lojistik merkezi olması ve yıllık küresel satış hacminin neredeyse yarısını oluşturması nedeniyle büyük önem taşıyor. Her yıl 1 milyondan fazla yerel üretim otomobilin ihracata gönderilmesiyle, iç pazardaki herhangi bir uzun süreli darboğaz, şirketin küresel tedarik zincirlerini ve bayilik stoklarını hızla olumsuz etkileyebilir.

Hyundai grevin anlık etkisine ilişkin yorum yapmadı, ancak iç üretimden sorumlu başkan Choi Yeong Il, işçilerin bazı taleplerinin mantıksız olduğunu söyledi ve kâr taleplerini dayatmak için grev eyleminin kullanılmaması konusunda uyardı.

Cuma günü yaptığı açıklamada, "Geçmişteki grevler, geri dönüşü olmayan üretim kayıpları, ücret kayıpları ve müşterilerimizden ve kamuoyundan gelen sert eleştirilerden başka bir şey getirmedi" diyen şirket yetkilisi, grev nedeniyle taviz vermeyeceklerini veya ücret kayıplarını telafi etmeyeceklerini de sözlerine ekledi.