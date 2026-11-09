Otomotiv devinde parça krizi: Fiat'ın popüler modelleri etkilendi

Stellantis grubu, İtalya'daki üretim tesislerinde beklenmedik aksaklıklarla mücadele ediyor. Motor kontrol ünitesinde (ECU) kullanılan kritik bir elektronik parçanın tedarik edilememesi, popüler Fiat modellerinin üretimini durma noktasına getirdi. Bu sorun markanın ekim ayı satışlarına doğrudan yansırken, tedarik krizinin yıl sonuna kadar devam edebileceği belirtiliyor.

EN ÇOK SATAN MODELLER ETKİLENDİ

Krizin merkezinde, N3 GSE motorlarında kullanılan elektronik kontrol ünitelerindeki parça eksikliği bulunuyor. Stellantis cephesinden yapılan açıklamaya göre bu darboğaz, özellikle markanın en çok talep gören modellerinden biri olan Fiat Pandina'nın üretimini ciddi şekilde sekteye uğrattı. Parça eksikliği nedeniyle araç bulunabilirliği ve pazar payı olumsuz etkilenirken, şirket İtalya otomotiv pazarında bu yılın ilk aylık düşüşünü yaşadı.

KRİZ YIL SONUNA KADAR DEVAM EDEBİLİR

Üretimdeki bu aksamaların kasım ve aralık aylarında da etkisini sürdürmesi öngörülüyor. Pandina modelinin üretildiği Pomigliano d'Arco tesisi ile Fiat 500'ün banttan indiği Mirafiori fabrikasının bu süreçte üretime ara verme riskiyle karşı karşıya olduğu ifade ediliyor. Ayrıca her iki modelde de kullanılan N3 GSE motorunun üretildiği Termoli fabrikasındaki faaliyetlerin de bu zincirleme etkiden zarar görebileceği belirtiliyor.

Aslında Mirafiori tesisi, zayıf talep ve farklı bir parça eksikliği nedeniyle ekim ayının ortasından bu yana zaten üç haftalık bir üretim durdurma süreci geçiriyor. Stellantis yetkilileri, alternatif çözümler bulmak ve operasyonları kademeli olarak normale döndürmek için tedarikçilerle en üst düzeyde görüşmeler yürüttüklerini belirtiyor.

SATIŞLAR DÜŞTÜ AMA LİDERLİK KORUNDU

Ekim ayında yaşanan bu düşüşe rağmen Stellantis, İtalya pazarındaki liderliğini hem aylık bazda hem de yıl geneli toplamında korumayı başardı. Grubun son finansal verileri de içinden geçilen bu karmaşık dönemi yansıtıyor. Üçüncü çeyrekte net gelirler, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1 artarak 37,6 milyar avroya ulaştı. Geçen yılın üçüncü çeyreğinde 4,5 milyar avro olan net zarar, bu yıl 500 milyon avro seviyesine geriledi. Mevcut nakit çıkışına ve çeyrek bazındaki zarara rağmen şirket, yıl sonu hedeflerinde herhangi bir değişikliğe gitmedi.

KÜRESEL PAZARLARDA YENİ YATIRIMLAR SÜRÜYOR

İtalya'daki üretim sorunlarına karşın Stellantis, küresel çapta yeni hamleler yapmaya devam ediyor. Çinli Leapmotor ile kurulan ortaklık kapsamında, Leapmotor B10 modelinin ardından B05 modelinin de İspanya'daki Zaragoza fabrikasında üretileceği açıklandı.

Çinli marka, ekim ayında dünya genelinde 106 bin 127 araç teslim ederek geçen yılın aynı ayına göre yüzde 51 oranında büyük bir büyüme kaydetti.

Grup ayrıca temmuz ayında, Citroen Ami ile aynı altyapıyı paylaşan düşük hızlı elektrikli aracı Fiat Topolino'yu Amerika Birleşik Devletleri pazarına sunarak mikro mobilite alanında yeni bir adım attı. Özel yerleşim alanları ve sahil kasabalarını hedefleyen bu model, markanın yaşam tarzı odaklı yeni vizyonunu temsil ediyor.

Bunun yanı sıra şirket, geçtiğimiz ay Hindistan pazarına yönelik üç yıllık süreçte yaklaşık 421,5 milyon dolarlık yatırım yapacağını duyurdu. Bu yatırımla birlikte bölgede 12 yeni ürünün piyasaya sürülmesi, yerlilik oranının artırılması ve yıllık satış hacminin üçe katlanarak 45 bin adet seviyesine çıkarılması planlanıyor.