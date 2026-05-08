Otomotiv devinin karı eriyebilir

Toyota , yaptığı açıklamada, Ortadoğu'daki kötüleşen durumun da etkisiyle artan malzeme maliyetleri nedeniyle, Mart 2027'de sona erecek mali yıl için net karının bir önceki yıla göre yüzde 22 düşüşle 3 trilyon yen (19,1 milyar dolar) olmasını beklediğini belirtti.

Toyota, net gelirinin bir önceki yıla göre yüzde 0,6 artarak 51 trilyon yen olacağını, faaliyet karının ise yüzde 20,3 azalarak 3 trilyon yene düşeceğini öngörüyor.

Japon otomotiv devi, ABD Başkanı Donald Trump'ın ithal otomobillere uyguladığı gümrük vergilerine rağmen Kuzey Amerika'da güçlü sonuçlar elde etmeyi hedefleyerek, Toyota ve Lexus markaları için 10,5 milyon araç satışı ile küresel lider konumunu korumayı amaçlıyor.

Toyota, Mart ayı sonunda sona eren mali yılın finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket , bir önceki yıla göre yüzde 19,2 düşüşle 3,84 trilyon yen net kar elde etti; ancak bu rakam, Nikkei'nin bir iştiraki olan QUICK tarafından yapılan analist anketinde tahmin edilen 3,74 trilyon yenlik son konsensus tahminini aştı.

Net gelir veya satışlar, bir önceki yıla göre yüzde 5,5 artarak 50,68 trilyon yene ulaştı.

Şirket geçen ay, lüks Lexus da dahil olmak üzere Toyota markalı araçların küresel satışlarının, Trump'ın gümrük vergilerine rağmen, özellikle Kuzey Amerika'da hibrit elektrikli araçlara (HEV) olan güçlü talebin desteğiyle, Mart ayı sonuna kadar olan yılda bir önceki yıla göre yüzde 2 artarak 10 milyon 478 bine ulaştığını açıkladı. Bu, iki yıl içindeki ilk artış ve rekor seviye oldu.