Otomotiv pazarı eylülde daraldı

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı, ocak-eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,2 azalarak 847 bin 692 adet olarak gerçekleşti.



Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin (ODMD), Ocak-Eylül 2024 verilerine göre, otomobil satışları, ocak-eylül döneminde geçen yıla göre yüzde 0,9 artarak 673 bin 73, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 8,4 azalarak 174 bin 619 adet oldu.



Otomobil ve hafif ticari araç pazarı eylülde yüzde 11,6, otomobil pazarı yüzde 14,61 azalırken, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 1,6 arttı.



Eylül ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,6 azalarak 85 bin 540 adet oldu.



Bu yılın eylül ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,61 azalarak 67 bin 434 olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 1,6 artarak 18 bin 106'ya yükseldi.



Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık eylül ayı ortalama satışlara göre yüzde 33,4 arttı.