Otomotiv satışları 1 milyon barajını aştı

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 2024 Ocak-Kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,5 azalarak 1 milyon 68 bin 260 adet olarak gerçekleşti.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), Ocak-Kasım 2024 dönemini kapsayan otomobil ve hafif ticari araç pazarına ilişkin verileri paylaştı.



Buna göre, otomobil satışları, ocak-kasım döneminde geçen yıla göre yüzde 0,5 artarak 845 bin 530, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 4,4 azalarak 222 bin 730 adet oldu.



Otomobil ve hafif ticari araç pazarı kasımda yüzde 5,3, otomobil pazarı yüzde 3,5, hafif ticari araç pazarı da yüzde 12,2 arttı.



Kasımda otomobil ve hafif ticari araç pazarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,3 artarak 121 bin 94 adet oldu.



Geçen ay otomobil satışları önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,5 artarak 94 bin 595 olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 12,2 büyüyerek 26 bin 499'a yükseldi.



Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık kasım ayı ortalama satışlara göre yüzde 43,7 arttı.



Otomobil pazarı, 10 yıllık kasım ayı ortalama satışlara göre yüzde 46,5 artış gösterirken, hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık kasım ayı ortalama satışlara göre yüzde 34,7 yükseldi.



EN ÇOK SUV OTOMOBİLLER TERCİH EDİLDİ



Söz konusu dönem segmentlere göre incelendiğinde, pazarın yüzde 86,3'ünü vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu.



C segmenti otomobiller 471 bin 395 ile yüzde 55,8 pay, B segmenti otomobiller 254 bin 103 adetle yüzde 30,1 pay aldı.



Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 56,6 pay ve 478 bin 286 satışla SUV otomobiller oldu.



SUV otomobilleri, yüzde 25,5 pay ve 215 bin 284 satışla sedan, yüzde 16,9 pay ve 142 bin 500 adetle hatchback otomobiller takip etti.

BENZİNLİ ARAÇ SATIŞLARI İLK SIRADA



Benzinli otomobil satışları 521 bin 845 ile yüzde 61,7 pay, hibrit otomobil satışları 149 bin 343 ile yüzde 17,7 pay, dizel otomobil satışları 85 bin 517 ile yüzde 10,1 pay, elektrikli otomobil satışları 83 bin 298 ile yüzde 9,9 pay ve otogazlı otomobil satışları 5 bin 527 ile yüzde 0,7 pay aldı.



160 kW altındaki elektrikli otomobil satışları yüzde 62,3 artarak yüzde 8, 160 kW üstü elektrikli otomobil satışları yüzde 15,1 azalarak yüzde 1,8 paya sahip oldu.



1600cc altındaki otomobil satışları yüzde 11,2 azalarak yüzde 71,7, 1600-2000cc aralığındaki otomobil satışları yüzde 1,5 yükselerek yüzde 0,6, 2000cc üstü otomobil satışları yüzde 19,8 düşerek yüzde 0,2 pay aldı.



Otomatik şanzımanlı otomobiller 770 bin 999 ile yüzde 91,2 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobiller 74 bin 531 ile yüzde 8,8 paya ulaştı.



Van gövde tipi yüzde 74,1 pay ve 165 bin 142 ile en çok tercih edilen gövde tipi olurken, kamyonet gövde tipi yüzde 12,7 pay ve 28 bin 356 adetle ikinci sırada yer aldı.