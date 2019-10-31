Otomotiv sektöründe dev birleşme görüşmeleri (Fiat Chrysler Grubu (FCA) - Peugeot-Citroen (PSA) Grubu)

İtalyan Fiat Chrysler Automobiles (FCA), Peugeot ve Citroen markalarının bağlı bulunduğu Fransız PSA Grubu ile muhtemel bir ticari birleşme konusunda görüşmeler yapıldığını bildirdi.



FCA’dan yapılan açıklamada, PSA Grubu ile dünyanın en büyük mobility (hareketlilik) gruplarından birini oluşturma hedefiyle görüşmeler gerçekleştirildiği belirtildi.

FCA böylece konuyla ilişkin uluslararası basında çıkan haberleri teyit etmiş oldu.



Daha önce bir başka Fransız, Renault ile görüşmelerde bulunan FCA, PSA ile dünyanın önde gelen gruplarından birini oluşturma hedefinde.



HİSSELERİ ZIPLADI



Açıklamalar sonrası Fiat Chrysler'in ABD’de işlem gören hisseleri dün haberden sonra yaklaşık yüzde 8 değer kazanmıştı.



Renault ile yapılan görüşmeler, özellikle şirketin ortağı olan Fransa hükümetinin ve Nissan'ın itirazları nedeniyle başarısız olmuştu. Bunun üzerine Renault'nun üst yönetimi de değiştirilmişti.



Otomotiv şirketleri, son yıllardaki ticaret savaşları ve küresel durgunluğun yanı sıra elektrikli ve otonom araç teknolojileri nedeniyle doğan ciddi yatırım harcamalarını birleşmelerle aşmaya çalışıyor.



2 YIL ÖNCE OPEL'İ ALDI



Fransa'nın en büyük otomotiv üreticisi PSA Grubu, 2017 yılında ABD'li otomotiv şirketi General Motors'un (GM) Alman Opel'i de kapsayan Avrupa birimini 2.2 milyar euroya satın almıştı. PSA, satın almanın ardından Renault'u geçerek, Volkswagen'in ardından Avrupa'nın en büyük ikinci otomotiv şirketi haline geldi.

DÜNYANIN 4. BÜYÜK ÜRETİCİSİ OLACAK



Fiat, Chrysler, Dodge, Ram, Jeep, Alfa Romeo, Maserati, Ferrari, Abarth, Iveco markalarını bünyesinde bulunduran FCA ile Peugeot, Citroen, DS, Opel/ Vauxhall markalarına sahip PSA Grubu, dünyanın en büyük 5 üreticisi arasına girecek. Evlilik sayesinde toplam satışları yaklaşık 8.7 milyon adede ulaşacak. Volkswagen Grubu, Toyota, Renault-Nissan Ittifakı'nın ardından 4'üncü büyük haline gelecek. 2018 yılı satışlarına göre FCA 4.8 milyon adet ile 8'inci, PSA Grubu da 3.9 milyon adet ile 9'uncu sırada yer alıyor.

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