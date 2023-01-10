Otomotiv yan sanayi ihracatı rekor kırdı

Türkiye'nin lokomotif sektörü otomotiv endüstrisi, yan sanayi ihracatında geçen yıl ulaştığı 12 milyar 983 milyon 442 bin dolarla yıllık bazda en iyi performansın sergilendiği 2021'i geride bıraktı.



Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği ve Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bilgilere göre, Türkiye otomotiv endüstrisi, geçen yıl ihracatını 2021'e kıyasla yüzde 5,7 artırarak 30 milyar 995 milyon 808 bin dolara ulaştırdı.



Otomotiv endüstrisinin en önemli alt ürün grubu olan "yan sanayi"de geçen yıl 200'den fazla ülke, serbest bölge ve özerk bölgeye dış satım yapıldı.

YÜZDE 10 ARTTI



2021'de 11 milyar 802 milyon 646 bin dolar olan otomotiv yan sanayi ihracatı, 2022'de yüzde 10 artışla 12 milyar 983 milyon 442 bin dolara yükseldi. Böylece, yan sanayide 2021'de kaydedilen yıllık bazda en iyi performans geride bırakılmış oldu.



Otomotiv endüstrisinin 2022'deki toplam dış satımının yüzde 41,9'unu yan sanayi ürünleri oluşturdu.



ABD'YE İHRACATTA YÜZDE 22 ARTIŞ



Yan sanayide en fazla ihracat yapılan ülkeler arasında ilk sırada otomotiv sektörünün ana pazarı Almanya yer aldı.



Almanya'ya 2022'deki dış satım 2021'e göre yüzde 8,1 artarak 2 milyar 963 milyon 468 bin dolara çıktı.



En fazla ihracat yapılan ikinci ülke olan ABD'ye dış satımda yüzde 22,8 artış sağlandı. 2021'de 728 milyon 234 bin dolarlık yan sanayi ürünü satılan ABD'ye geçen yıl 894 milyon 238 bin dolarlık ürün gönderildi.



Üçüncü sırada yer alan İtalya'ya yan sanayi ihracatı yüzde 1,73 artışla 778 milyon 279 bin dolardan 791 milyon 713 bin dolara çıktı.



Bu dönemde dördüncü sırada yer alan Fransa'ya yan sanayi ihracatı yüzde 15,63 artışla 738 milyon 76 bin dolara, beşinci sıradaki Rusya'ya ihracat da yüzde 7,95'lik yükselişle 676 milyon 573 bin dolara yükseldi.



Yan sanayi ihracatında Birleşik Krallık 630 milyon 980 bin dolarla altıncı, İspanya 603 milyon 78 bin dolarla yedinci, Polonya 525 milyon 48 bin dolarla sekizinci, Romanya 372 milyon 342 bin dolarla dokuzuncu ve Belçika da 345 milyon 475 bin dolarla onuncu sırada yer aldı.



Otomotiv yan sanayi sektörünün son 10 yıldaki ihracat verileri şöyle:

