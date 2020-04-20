Otomotivde 6 fabrikada üretim yeniden başlıyor

Türk otomotiv üreticilerinin büyük bölümü, yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında ara verdiği üretime, gerekli önlemleri alarak yeniden başlayacaklarını duyurdu.



Mart ayı ortalarında alınan durdurma kararlarıyla otomotiv üretimi durma noktasına gelirken, bazı firmalar gerekli tedbirleri alarak fabrikaların kapılarını açmaya başladı.

Merceses-Benz Türk, Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan bilgiler doğrultusunda, gerekli tüm tedbirleri alarak 20 Nisan'da Hoşdere Otobüs Fabrikası ve 24 Nisan'da da Aksaray Kamyon Fabrikası'nda faaliyetlerine tekrar başlayacağını duyurdu.



Honda Türkiye ise gerekli tüm tedbirler alınarak 20 Nisan’da Kocaeli Şekerpınar’daki fabrikasında faaliyetlerine tekrar başlayacağını duyurdu. Yapılan açıklamada, Covid-19 salgınının etkisiyle 23 Mart'ta geçici askıya alınan üretim faaliyetlerinin, gerekli tüm tedbirler alarak 20 Nisan'da faaliyetlerine tekrar başlayacağı kaydedildi.

Hyundai Assan da son açıklamasında İzmit'teki fabrikasında üretim faaliyetlerinin 20 Nisan'da başlayacağı bildirildi.

Karsan Otomotiv de 20 Nisan itibarıyla bazı üretim birimlerinde minimum çalışan sayısıyla ve resmi makamlarca önerilen tedbirlere uyularak üretime kısmi olarak başlanmasına karar verildiğini duyurdu.



Otokar ve Türk Traktör ise bugünden itibaren gerekli tedbirleri alarak kademeli olarak yeniden faaliyete geçecek.

Anadolu Isuzu ise 13 Nisan'dan yeniden üretime başlamıştı.

BAZI MARKALAR MAYIS'I BEKLEYECEK

Otomotiv sektöründe, bazı markalar ise fabrikalarını mayıs ayında açacak.

Tofaş Türk Otomobil Fabrikası AŞ, yurt dışından gerçekleşen tedarik ve teslimat süreçlerindeki aksamalar nedeniyle, daha önce 20 Nisan olarak duyurduğu üretime başlama tarihini 4 Mayıs'a uzattı.

Daha önce üretime başlama tarihini 27 Nisan olarak belirleyen Toyota da corona virüs arasını 4 Mayıs'a kadar uzattı.

Bursa'da üretim yapan Renault ise üretimin ne zaman başlayacağına ilişkin kesin bir tarih bildirmedi.

VİDEO: CORONA VİRÜSE KARŞI EKONOMİK ÖNLEMLER

