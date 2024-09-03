Otomotivde 90 bin sınırı aşıldı | Elektrikli araçlarda yavaşlama

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı ağustosta ayında geçen yıla göre yüzde 0,8 artarak 90 bin 134 adete yükselirken, elektrikli araçlar otomobil pazarından yüzde 8,2 pay aldı.



Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından yayımlanan verilere göre, ağustos ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,2 artarak 69 bin 288 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 2,6 artarak 20 bin 846 adet oldu.



Ocak-ağustos döneminde ise otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,2 oranında artarak 762 bin 152 adet olarak gerçekleşti.



Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık ağustos ayı ortalama satışlara göre yüzde 48,9 arttı.



ELEKTRİKLİ ARAÇ SATIŞLARI DURAĞANLAŞTI



Saf elektrikli araç satışları ağustosta geçen yıla göre yüzde 31 gerilese de bir önceki aya göre kayda değer bir artış göstermeyerek 5 bin 661 adet oldu ve toplam otomobil satışlarından yüzde 8,2 pay aldı.



Elektrikli araçların otomobil satışlarından aldığı pay hakkında daha az oynak bir gösterge olan 12 aylık pay ise art arda üçüncü ayda da yüzde 9 seviyesinde kaldı.



Veri geçen iki yılda hız kazanan elektrikli otomobil satışlarının durağanlaştığına işaret etti.



Sadece saf elektrikli araç satan TOGG'un satışları ağustos ayında 601 adete gerilerken, Tesla'nın satışları 1.050 adete yükseldi.



TOGG yılın sekiz aylık döneminde 14 bin 849 araç satarak saf elektrikli araç satışlarından yüzde 32 pay alırken, Tesla 4 bin 552 araç ile yüzde 10 pay aldı.