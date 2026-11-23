Küresel otomotiv pazarında Çinli üreticilerin artan rekabet baskısı karşısında Japonya 'nın önde gelen otomobil markaları maliyetleri aşağı çekmek amacıyla güçlerini birleştiriyor. göre Japonya'nın en büyük üç otomobil üreticisi Toyota , Nissan ve Honda, araç üretiminde kullanılan temel parça ve malzemelerde ortak standartlara geçme kararı aldı. Gelecek yıl uygulanmaya başlanacak bu iş birliği, üretim maliyetlerini düşürerek elde edilen kaynağın yeni teknolojilere aktarılmasını hedefliyor.

KRİZ ALGISI JAPON MARKALARI ORTAK ADIMA YÖNELTTİ

Tokyo'da düzenlenen basın toplantısında kararı kamuoyuyla paylaşan Japonya Otomobil Üreticileri Birliği Başkanı ve Toyota Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Koji Sato, sektördeki dönüşüm ihtiyacına dikkat çekti. Tüm üreticilerin güçlü bir kriz algısını paylaştığını ve bu tablonun değişim için önemli bir ivme yarattığını vurgulayan Sato, söz konusu kriz bilinciyle hareket ederek öncelikli alanları belirlediklerini ifade etti.

Maliyetleri sadeleştirme ve üretim süreçlerini ortaklaştırma adımı; Toyota, Nissan ve Honda'nın yanı sıra Mazda, Subaru, Mitsubishi ve Suzuki'nin de dâhil olduğu yedi Japon otomobil üreticisinin Çinli üreticiler karşısında rekabet gücünü koruma çabasının bir parçası olarak öne çıkıyor. Japon markalar, standartlaştırma sayesinde elde edilecek finansal tasarrufu doğrudan yeni nesil teknolojilere ve inovasyon yatırımlarına yönlendirmeyi amaçlıyor.

İLK AŞAMADA ÇELİK, PLASTİK VE KABLO DEMETLERİ ORTAKLAŞIYOR

Kısa vadeli eylem planı kapsamında standartlaştırma çalışmaları üç temel alanda başlayacak. Buna göre üreticiler; çelik malzemeler için ortak kalite kriterleri belirleyecek, plastik ve reçine bileşenlerde tutarlı üretim protokolleri oluşturacak ve kablo demetlerinde evrensel bir renk kodlama sistemine geçecek.

Bu üç kalemin başlangıç noktası olarak seçilmesinin arkasında iki temel neden bulunuyor. Tüketicilerin günlük kullanımda doğrudan fark etmediği bu bileşenler, hiçbir markanın kendine özgü kimliğine ve tasarım karakterine zarar vermiyor. Bununla birlikte toplam üretim maliyetlerinde yüksek bir paya sahip oldukları için ortak standartlara geçilmesi üreticilere kısa sürede somut bir maliyet avantajı sağlıyor.

TEDARİKÇİLER SÜRECE DÂHİL EDİLECEK, KAPSAM GENİŞLEYECEK

Uygulama takvimine göre standartlaştırma görüşmeleri ilk etapta Japonya'daki yerel parça tedarikçileriyle yürütülecek, zaman içinde uluslararası tedarikçiler de bu sisteme entegre edilecek. İlk ortak standartların gelecek yıl itibarıyla üretim hatlarında devreye alınması planlanıyor.

Japonya Otomobil Üreticileri Birliği, bu üç temel malzeme grubuyla atılan ilk adımın ardından uzun vadede otomobilin geneline yayılan çok daha kapsamlı bir parça havuzunda standartlaştırmaya gitmeyi hedefliyor.