Otomotivde soğuk savaş. Toyota zirveden düşecek mi?

BYD 'nin üst düzey yöneticisi, ABD pazarına girmeden de Toyota 'nın tahtını ele geçirebileceklerini söylüyor.

Çinli grubun küresel hedeflerine öncülük eden yöneticiye göre, BYD, ABD pazarına erişimi olmasa bile, satışlar açısından dünyanın en büyük otomobil üreticisi olarak Toyota'nın yerini alabilir ve bu da grubun Avrupa'daki agresif genişlemesini yoğunlaştıracağı anlamına geliyor.

FT 'nin haberine göre, geçtiğimiz ay BYD'nin kurucusu ve CEO'su Wang Chuanfu, şarj teknolojisindeki hızlı ilerlemeler ve yurtdışı pazarlarındaki patlayıcı büyüme yoluyla beş yıl içinde Japon otomobil üreticisinden tahtı geri almayı planladığını açıkladığında rakipler şaşkına döndü.

Elektrikli otomobil üreticisi geçen yıl 4,5 milyon araç sattı. Bu rakam, Japon şirketinin karlı ABD pazarına erişimine ve içten yanmalı motorlu modellerinin satışına bağlı olan Toyota'nın 10,5 milyonluk satış rakamının çok altında kaldı.

BYD'nin uluslararası operasyonlarının başında bulunan Stella Li, Financial Times'a verdiği demeçte, "Bence bu iddialı hedefi kendi organik büyümemiz belirledi. Bunu başarmak için ABD pazarına ihtiyacımız yok" dedi.

Li ayrıca, Shenzhen merkezli grubun, satışları artırmak için herhangi bir satın alma yapmadan, 2020'den beri bu unvanı elinde bulunduran Toyota'dan alabileceğini de söyledi.

Wang'ın açıklaması, BYD'nin Çin'den sonra en büyük ikinci pazar olan ABD pazarına erişiminin olmaması nedeniyle otomotiv endüstrisi içinde şüpheyle karşılandı.

BIDEN'IN KARARLARI ETKİLİ OLDU

Biden yönetiminin elektrikli araçlara uyguladığı yüksek gümrük vergileri ve Çin yazılımlarının kullanımına getirdiği kısıtlamalar, BYD'nin ABD'de otomobil satmasını engelledi. Şirket, Kaliforniya'daki fabrikasında ağır hizmet tipi kamyonlar üretiyor ve ABD'de 100'den fazla model sattı.

ABD pazarına erişim eksikliği, BYD için hâlâ bir engel teşkil ediyor; zira bu dönemde kıyasıya rekabet ve Pekin'in elektrikli araçlara yönelik sübvansiyonları sınırlama hamlesi, bir zamanlar hızla büyüyen Çin pazarındaki satışlarını ciddi şekilde etkiledi.

BYD'nin yılın ilk yarısındaki satışları, iç pazardaki ciddi yavaşlamanın grubun Avrupa, Güneydoğu Asya ve Latin Amerika'ya yönelik hızlı genişlemesini gölgede bırakması nedeniyle yüzde 16 düştü.

BYD, Avrupa'yı en önemli denizaşırı pazarlarından biri olarak görüyor. Burada elektrikli araçları ve şarj edilebilir hibrit araçlarında Çin'e kıyasla daha yüksek kar marjları elde edebiliyor. Avrupa otomotiv endüstrisi grubu Acea'ya göre, BYD'nin Avrupa pazarındaki payı Mayıs ayında bir önceki yıla göre iki katından fazla artarak yüzde 2,8'e ulaştı ve Ford, Tesla ve Nissan'ı geride bıraktı.

Eski bir metalurji profesörü olan Wang tarafından 1995 yılında kurulan BYD, son yıllarda fiyatlandırma stratejisinin yerleşik Avrupalı ​​üreticilerin fiyatlarının altında kalabileceğine inanarak, Çinli otomobil üreticileri için yurtdışında öncü bir rol üstlendi.

BYD'nin Avrupa pazarına yaptığı girişler ve gelişmiş teknolojisi, geleneksel otomobil üreticilerini maliyetleri düşürmeye ve rekabetçi kalabilmek için diğer Çinli üreticilerle ortaklık kurmaya yöneltti.

Çinli otomobil üreticilerinin satışları artırmak için iç pazarlarının dışına yöneldiklerinin bir göstergesi olarak, Salı günü açıklanan resmi rakamlar, ülkenin aylık otomobil ihracatının Haziran ayında ilk kez rekor seviyeye ulaşarak 1 milyon adede çıktığını gösterdi.