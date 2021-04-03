Otomotivde tüm zamanların en yüksek ilk çeyrek satış rakamlarına ulaşıldı

Türkiye otomotiv pazarı geçtiğimiz yıla oranla ilk 3 ayda yüzde 60'lık büyüme yakalayarak 198 bin 600 adede ulaştı. Otomobil ve hafif ticari satışlarının 96 bin seviyesinin üzerine çıktığı mart ayı ile birlikte 2021 ilk çeyreği, tüm zamanların en yüksek satış rakamına ulaştı.



Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) düzenlediği online basın toplantısı ile mart ayının ve ilk 3 ayın otomobil ve hafif ticari araç satış rakamlarını açıkladı.

Gerçekleştirilen toplantıda açıklanan rakamlara göre rekor kırılan mart ayı ile birlikte tüm zamanların en yüksek satışının gerçekleştiği ilk çeyreği de gerçekleşmiş oldu.

Hürriyet gazetesinde Cem Özenen'in haberine göre Ocak-mart döneminde Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı 198 bin 660 adet olarak gerçekleşti ve bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 59.7 oranında büyüdü. Sadece otomobil satışları ise yüzde 57 artarak 156 bin 464 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 70.3 yükselişle 42 bin 196 adede ulaştı.



MARTTA YÜZDE 93



Otomobil ve hafif ticari araç pazarı martta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 92.8 büyüyerek 96 bin 428 adede ulaştı. Otomobil

satışları yüzde 91.4 artarak 76 bin 357 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 98.3 yükselerek 20 bin 71 adet olarak gerçekleşti. Otomobil ve hafif ticari araç pazari, 10 yıllık mart ortalama satışlarına göre yüzde 42.8 büyüdü. 10 yıllık mart ortalama satışlara göre otomobilde yüzde 49.6, hafif ticarilerde yüzde 21.8 yükseliş yaşandı.



2020 İLE PARALEL



Pazarda ilk 3 ayda gerçekleşen büyümeyi değerlendiren ODD Başkanı Ali Bilaloğlu, “Nisan ayının da ilk 3 ayda olduğu gibi hareketli geçmesini bekliyorum. Ancak mayıs ve haziran ayları için bir çok belirleyici nokta var onlardan en önemlisi de nisan ayından sonra faizlerin ne ölçüde değişeceği olacak. Ekonomik gidişat belirleyici olacak. Bununla birlikte küresel çip krizinden dolayı markalar üretimleri azalttı. Bunun haziran ayına kadar çözüleceği belirtiliyor. Ancak eğer çözülemezse o zaman yaşanan sorunların büyüme ihtimali var. Bütün bunlar ışığında toplam pazarın sene sonunda 2020 ile paralel gerçekleşeceğini öngörüyoruz" şeklinde konuştu.



Otomotiv sektörünün son günlerdeki en büyük gündem maddelerinden bir tanesi olan galerilerdeki sıfır araçlara değinen ODD Genel Koordinatörü Hayri Erce, "Bazı galericiler ve satıcılar bu araçları satma ve ithal etme yetkilerine sahip olmadıkları halde gümrükten bu araçları geçirebiliyorlar. Paralel ithalatı yapılarak getirilen araçlar yetki belgesi olmadan ülkeye giriş yapıyor. Bizim bu konuda distribütörler olarak elimizden gelen bir şey olmuyor. Ticaret Bakanlığı'nın yetkilendirdiği operatör kartı ile bu tarz ithalat ve satışın gerçekleştirilebilmesi gerekiyor. Bu tarz yetkisiz kişilerin gümrükten bu araçları geçirmesinin önünde durulmalı" diye konuştu.



TÜKETİCİ DÜŞÜK VERGİLİYİ TERCİH ETTİ

İlk çeyrekte pazarın yüzde 86.5'inin vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti 88 bin 244 adetle yüzde 56.4 pay, B segmenti ise 46 bin 177 adetle yüzde 29.5 pay aldı. Gözde tiplerine göre en çok tercih edilen yüzd 40.7 ile sedan, yüzde 34.4 ile SUV, yüzde 22.9 ile hatcback otomobiller oldu. İlk üç ayda benzinliler yüzde 63.4'lük pay aldı. Yüzde 24.1 ile dizel, yüzde 7.9 ile hibrit, yüzde 4.3 ile otogazlı araçlar takip etti. Söz konusu dönemde 312 adet elektirikli otomobil satıldı.

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