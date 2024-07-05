Otomotivde yeni dönem: 7 Temmuz'dan itibaren tüm araçlarda zorunlu

AB Komisyonu, yol güvenliğini artırmak ve kazaları azaltmak için hazırlanan araç güvenliğine ilişkin yeni AB kurallarının 7 Temmuz'da bütün yeni motorlu araçlar için geçerli olacağını açıkladı.



Açıklamada, yeni kurallarla bütün yeni araçların çeşitli gelişmiş sürücü destek sistemi sunmak zorunda olacağı ve bunun yol güvenliğini artıracağı kaydedildi.



Genel güvenlik kurallarının 2022'den beri yeni geliştirilen araç türleri için geçerli olduğu anımsatılan açıklamada, önlemlerin AB genelinde yolcuları, yayaları ve bisikletlileri daha iyi koruduğu belirtildi.



Açıklamada, yeni tedbirlerin 2038 yılına kadar 25 binin üzerinde hayat kurtarması ve en az 140 bin ağır yaralanmayı önlemesi beklendiği ifade edildi.

BU SİSTEMLERİN DONATILMASI ZORUNLU



AB kuralları çerçevesinde, 7 Temmuz'dan itibaren otomobiller, kamyonetler, kamyonlar ve otobüsler de dahil olmak üzere tüm yeni motorlu taşıtlarda akıllı hız yardımı sistemi, geri görüş kamerası veya arka park mesafe sensörü, sürücü yorgunluk algılama sistemi, acil durum frenleme asistanı bulunması gerektiği ifade edilen açıklamada, ayrıca, otomobil ve kamyonetlerin, şerit takip asistanı, acil durum frenleme sistemi ve kaza veri kaydedicisi ile donatılacağı bildirildi.



Açıklamada, otobüs veya kamyonların yayalara veya bisikletlilere çarpmasını önlemek için kör nokta belirleme teknolojisi, çarpışmaları önlemek için uyarılar ve lastik basıncı izleme sistemi bulundurmasının şart olacağına işaret edildi.