Otomotivde yeni yatırım için imza yakın

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, dünyanın en büyük elektrikli araç üreticilerinden Çinli BYD'nin ardından başka bir firmayla daha yakın zamanda Türkiye'ye yatırım konusunda imza atma ihtimallerinin olduğunu belirtti.



Kacır, bir televizyon kanalında katıldığı programda, BYD'nin Türkiye'ye yapacağı yatırım ve Renault Grup Global'in Üst Yöneticisi (CEO) Luca de Meo ile görüşmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.



Renault'un kendileri için çok değerli bir yatırımcı olduğunu vurgulayan Kacır, firmanın son dönemde hibrit otomobil üretimine ilişkin Türkiye'deki yatırımlarını hızlandırdığını söyledi.



Kacır, firmanın yeni nesil otomobiller ve modellerle ilgili bir üretim planı hazırladığını, Türkiye'de yeni nesil araç üretmeye yönelik güçlü bir planları olduğunu bildirdi.



"YATIRIM TEŞVİKLERİ ÖNEMLİ BİR ENSTÜRMAN"



Bu planları Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak güçlü şekilde desteklediklerine dikkati çeken Kacır, şöyle konuştu:



"Kendileriyle daha öte planlar yapmaya hazırlanıyoruz. Teknolojinin tüm alanlarında muazzam bir dönüşüm var. Biz de önemli yatırımcılarımızla, sanayicilerimizle 10 yıllık planlar hazırlıyoruz. Bu planlar Türkiye'nin kalkınma planlarıyla uyumlu şekilde hazırlanıyor. Arzu ediyoruz ki Türkiye yatırımcılar için öngörülebilir olsun."



Kacır, Türkiye'nin yatırım teşviklerinin önemli bir enstrüman olduğuna işaret ederek, BYD'nin yatırımının da geçmiştekilere benzer şekilde destekleneceğini dile getirdi.



Her bir proje için "terzi" usulü destek verdiklerini belirten Kacır, projenin öncelikli ihtiyacı neyse onu barındıran bir teşvik çerçevesi oluşturduklarını anlattı.



"YAKIN ZAMANDA BİR İMZA DAHA OLABİLİR"



Kacır, BYD gibi hem mevcut hem de yeni markaların Türkiye'de yeni teknoloji yatırımlarını hızlandırmaları için gayret göstermeye devam edeceklerini dile getirerek şunları söyledi:



"Özellikle son 1 ayda 2 markayla artık son noktaya geldik demiştim. Biriyle nihayetinde imzayı atmış olduk. Bir diğeriyle de yakın zamanda imza atma ihtimalimiz olabilir ama diğerleriyle de halen iletişim sürüyor. Nasıl Amerikalı, Avrupalı, Koreli ve Japon markalarla çok iyi işbirlikleri yaptıysak Çinli markalarla da iş birlikleri yapabiliriz. Yeter ki kazan-kazan anlayışı içinde hareket edelim. Onlar Türkiye'nin olanaklarından en etkin şekilde yararlansınlar, biz de onların sayesinde büyümemizde, kalkınma yolculuğumuzda hız kazanalım. Önümüzdeki dönemde benzer yatırım haberlerini hem bu sektörde hem diğer sektörlerde duyurmak arzusu içinde olduğumuzu ifade edebilirim, sürpriz olmaz."