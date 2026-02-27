ÖTV Muafiyetli Araçlar 2026 - Tüm Marka ve Modeller

Bu kapsamda, 2026 yılı için geçerli engelli araç limiti, muafiyet kapsamına giren marka ve modeller ve engelli araç satın alabilmek için gerekli şartları bir araya getirdik.

Engelli Araç İndirim Limiti Ne Kadar Oldu?

2026 yılı itibarıyla engelli bireylerin ÖTV muafiyeti kapsamında satın alabileceği araçlar için güncel üst limit 2.873.972 TL olarak belirlenmiştir. 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olan bu tutar, aracın tüm vergiler dahil satış bedelini ifade etmektedir. Engelli raporu ile ÖTV istisnasından yararlanarak araç almak isteyen kişilerin seçeceği aracın nihai satış fiyatının bu limiti aşmaması gerekmektedir. Limitin üzerinde kalan araçlarda ÖTV muafiyeti uygulanmamaktadır. Bu kapsamda belirlenen üst sınır, her yıl yeniden değerleme oranı doğrultusunda güncellenmektedir.

Engelli Raporuyla Alınabilecek Araç Modelleri

Engelli raporuyla alınabilecek araçlarda hangi marka ve modellerin tercih edilebileceği, belirlenen üst limit, yerlilik oranı ve teknik şartlara göre değişiklik göstermektedir. Yalnızca 2.873.972 TL’nin altında olan ve %40 yerlilik oranına sahip araçlar engelli indirimi ile satın alınabilir.

Bu kapsamda 2026 yılında ilgili şartları karşılayan araç modelleri güncel olarak şöyledir:

Toyota Corolla 1.5 Vision Multidrive S

Toyota Corolla 1.5 Dream Multidrive S

Toyota C-HR 1.8 Hybrid Flame

Fiat Egea Sedan Easy 1.4 Benzinli

Fiat Egea Sedan Easy 1.6 Dizel

Fiat Egea Cross Street 1.4 Benzinli

Fiat Egea Cross Street 1.6 Dizel

Renault Clio Equilibre

Renault Megane Touch 1.3

Renault Megane Touch 1.5

Renault Duster Evolution Eco

Hyundai i10 1.2 Jump Manuel

Hyundai i10 1.2 Jump AMT

Hyundai i20 1.2 Jump Manuel

Hyundai i20 1.0 Jump DCT

Hyundai Bayon 1.2 Jump Manuel

Hyundai Bayon 1.0 Jump DCT

Engelli araç listesinin tamamına fiyatları ile birlikte ÖTV muafiyetli araçlar sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz. Bu sayfa ile Türkiye’de tek olan ve her ay güncellenen tüm engelli araç listesini inceleyebilirsiniz.

Engelli Araç Almak İçin Gerekli Şartlar Hangileri?

Engelli bireylerin ÖTV muafiyeti kapsamında araç satın alabilmesi için hem engellilik oranına bağlı şartları hem de araçla ilgili yasal kriterleri karşılaması gerekir.

Engel oranına göre aranan şartlar arasında:

Yetkili hastaneden alınmış engelli sağlık kurulu raporunun bulunması,

Raporda engellilik oranının açıkça belirtilmiş olması,

%90 ve üzeri engellilik oranında, aracı engelli kişinin kullanma şartının bulunmaması,

%90’ın altındaki engellilik oranında, raporda “özel tertibatlı araç kullanabilir” ibaresinin yer alması,

%90’ın altındaki oranlarda aracın engelli kişi tarafından bizzat kullanılması gibi maddeler yer almaktadır.

Engel oranı şartına ek olarak satın alınacak aracın:

İlgili yıl için belirlenen ÖTV muafiyeti üst fiyat limitini aşmaması,

Sıfır kilometre olması,

Gerekli teknik ve yasal kriterleri karşılaması,

5 yıl dolmadan satılmaması veya devredilmemesi gerekir.

Engelli Bireylerin Araçlarını Kimler Kullanabilir?

Engelli bireylerin ÖTV muafiyetiyle satın aldığı araçları kimlerin kullanabileceği, engellilik oranına göre değişmektedir.

%90 ve üzeri engellilik oranı bulunan kişilerde, araç engelli bireyin üzerine kayıtlı olsa da aracı kendisinin kullanma zorunluluğu yoktur. Bu durumda aracı, engelli bireyin birinci derece yakınları (anne, baba, eş, çocuklar) ve genellikle ikinci-üçüncü derece akrabaları kullanabilir. Uygulamada aynı il sınırları içinde ikamet eden yakınların kullanımı esas alınır.

%90’ın altındaki engellilik oranında, ÖTV muafiyetiyle alınan aracı bizzat engelli kişinin kullanması zorunludur. Araçta yapılan düzenlemeler, engelli kişinin fiziksel durumuna göre hazırlandığından başka bir kişinin aracı kullanmasına izin verilmez.

Engelli Yakınına ÖTV İndirimi Uygulanır mı?

Hayır, engelli yakınına doğrudan ÖTV indirimi uygulanmaz. ÖTV muafiyeti hakkı engelli bireyin kendisine aittir ve araç mutlaka engelli kişi adına satın alınır.

Ancak engellilik oranının %90 ve üzerinde olması durumunda araç engelli kişi üzerine alınsa da yakınları (üçüncü dereceye kadar) tarafından kullanılabilir. Buna rağmen vergi avantajı engelli yakınına değil, engelli bireyin kendisine özeldir.

%90’ın altındaki engellilik oranında ise araç özel tertibatlı olmak zorundadır ve yalnızca engelli kişi tarafından kullanılabilir. Bu durumda engelli yakınının kendi adına ÖTV muafiyetli araç alması mümkün değildir.