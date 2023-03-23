ÖTV'siz araç için yüksek fiyat | Şikayetler arttı

"CEZA BİLE ALABİLİRLER"



Sivas'ta işten çıkarılan bayi çalışanının elinde hesabına yatırılan parayı iş yeri sahibine verdiğine dair 110 makbuz bulunduğunu belirten Şahin, şunları iddia etti:



"110 tane ÖTV indiriminden faydalanarak haksız kazanç sağlayan bayiden söz ediyoruz. Bu sadece bir şehirdeki bir bayinin yaptığı. Türkiye'deki pek çok bayide de bu yapılıyor. Şu an asıl mağduriyeti onlar yaşıyor. Bir tarafta engellilerin fazla para vermesi var, o para alınır eninde sonunda ama diğer tarafta çalışanlar zimmetine para geçirmekle suçlanmış olacak. Eğer bunu ispatlayamazlarsa ceza bile alabilirler."



DENETİM ÇAĞRISI



Sivas'ta işten çıkarılan kişinin, tazminatını almak için dava açtığını vurgulayan Şahin, "Burada tazminat mağduriyeti yok aslında. O kişi suçlanıyor, 46 koduyla yüz kızartıcı bir suçla işte çıkarılmış. İş de bulamayacak. Ne uğruna, bayinin ÖTV'den kendisine kar etme hırsı uğruna. Devlet zarar ediyor burada, ÖTV almıyor ama bayi o ÖTV'nin yarısını kendi cebine aktarıyor. Bu konuda lütfen denetim yapılsın, insanlar mağdur edilmesin." diye konuştu.



ÖTV'siz araç konusundaki sıkıntıya kontenjanla çözüm bulunabileceğini dile getiren Şahin, her bayiye belirli bir ÖTV'siz araç kontenjanı verilmesi gerektiğini kaydetti.

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