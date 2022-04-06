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Oyak Renault, Bursa fabrikasında Mitsubishi Colt üretecek

Oyak Renault, Bursa’daki fabrikasında Karsan’a devrettiği Megane Sedan’dan doğan boşluğu, Mitsubishi ile dolduracak.

Haberler - ntv.com.tr 06.04.2022 - 10:27

Oyak Renault, Bursa fabrikasında Mitsubishi Colt üretecek

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Anlaşma sağlandı: Karsan, Renault Megane Sedan üretecek

Anlaşma sağlandı: Karsan, Renault Megane Sedan üretecek

Japon otomotiv devi Mitsubishi, Avrupa’da yaptığı resmi basın açıklamasıyla, Oyak fabrikalarında Mitsubishi Colt üretileceğini duyurdu.

Dünya gazetesinin haberine göre, Avrupa pazarı için üretilecek yeni otomobil 2023 yılında piyasaya çıkacak.

Karsan, Oyak Renault ile Renault Megane Sedan üretimi için 2021’de anlaşma imzalamıştı. Anlaşma kapsamında Türkiye’de Megane Sedan üretimden sadece Karsan fabrikası sorumlu olacak.

Karsan'ın, Eylül ayında başlayacaklarını duyurduğu 5 yıllık Megane Sedan üretiminde yıllık 55 bin adet hedefi var.

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