OYDER Başkanı 2022 öngörülerini açıkladı: Çip krizi ne zaman aşılacak?

Otomotiv pazarı tüm dünyada ve Türkiye'de inişli çıkışlı bir yıl geçirdi. Corona virüs pandemisinin de etkisiyle yaşanan çip krizi, bulunurluk, hammadde, lojistik, kurlar nedenlerle satışlar beklenen düzeyde olmadı.

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Turgay Mersin, 2021'i her ayına başka olayın damga vurduğu bir yıl olarak niteleyerek, "Adeta siyah ile beyaz, gece ile gündüz kadar birbirine zıt altışar aylık 2 dönem yaşadık" dedi.

Mersin, "2021’in Ocak-Şubat aylarına baktığımızda 1 milyonu geçen bir pazar öngörüyorduk. Ancak ikinci 6 ayda bulunurluk, hammadde, lojistik, kurlar ve faiz oranları devreye girince toplam pazar 737 bin 350 adetlerde gerçekleşti. Bulunurluk sıkıntısına bağlı spekülatif fiyat hareketlerinin de olduğu 2021 yılı, sektörümüzü yordu ve sermaye yapımıza zarar verdi” diye konuştu.

2021 YILINA DAMGA VURAN FAKTÖRLER



Mersin, talebin çok canlı olduğu dönemlerde arzın çip krizine ve maliyet artışlarına bağlı kısıtlı kalmasının fiyat istikrarı açısından çok büyük ek sorunlar yarattığını da sözlerine ekleyerek, "Buna ek olarak kur hareketliliği ve faizler de sektörün yıl sonu kapanışına etki eden faktörler arasında yerini aldı. Özellikle 2021 yılının son 2 ayında yaşadığımız hızlı kur artışları, yüksek enflasyon, genel ekonomik sorunlar 2021 yılına damga vuran diğer faktörlerdi” ifadelerini kullandı.

“ÇİP KRİZİNİN NE ZAMAN AŞILACAĞI İLE İLGİLİ BİR BELİRSİZLİK VAR”



OYDER Başkanı Turgay Mersin, 2022 yılına birçok belirsizlikle girdiklerini ve üretimden kaynaklanan bulunurluk sorununun en temel sorun olarak karşılarına çıktığını da belirterek, "Çip krizinin ne zaman aşılacağı ile ilgili bir belirsizlik var. Şu anda konuşmak için çok erken. Fakat mart ayından sonra bulunurluk sorununun önemli oranda çözülebileceğini öngörüyorum. Bunun yanında kurlarda da bir belirsizlik hüküm sürüyor. Ayrıca faizlerin de bir yere oturması lazım. Bu 3 belirsizlik 2022 yılını şekillendirecektir” diye konuştu.

"2021'İN ALTINDA KAPATMAYIZ"

2022 yılı için şu an itibariyle satış adedi konusunda öngörüde bulunmanın yanlış olacağını belirten Mersin, "Ancak 2021’in altında kapatmayacağımızı söyleyebilirim. Sektördeki sorunlar giderilebilirse pazarın 2021 üstüne çıkma ihtimali de var. Ülkemizdeki hızlı ve aşağı-yukarı çok yönlü ve değişken kur hareketleri nedeniyle maliyetler artmaya devam ederse bu artışlar fiyata yansıyacağından talepte bir daralma olması da kaçınılmaz olacaktır” dedi.