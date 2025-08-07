Pedal ve direksiyonu yok... Onay verildi

Amazon'un sürücüsüz taksi girişimi Zoox , ABD'de Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından, mevcut direksiyonsuz elektrikli taksi filosunu tanıtım amaçlı olarak konuşlandırmak üzere onay aldı.



SORUŞTURMA DA KAPANDI



NHTSA, federal araç güvenliği standartlarına bir muafiyet verdi. Pedal ve direksiyondan yoksun otonom elektrikli araçların, şirketin aracı kendi kendine onayladığı sırada, 2022 yılında açtığı güvenlik soruşturmasını kapattı.

Federal düzenleyici kurum, Amazon'un robot taksi girişiminin Haziran 2022'de sürücüsüz araçlarını kendi kendine sertifikalandırdığını, ancak "Zoox'un araçlarını tasvir eden kamuya açık materyallerin, belirli FMVSS standartlarına uygun olmayabileceğini gösterdiğini" belirtiyor. Soruşturma sırasında, NHTSA'dan gelen bir denetim raporunda "geçerli FMVSS standartlarına birden fazla uyumsuzluk" yer alıyordu.



Federal kurum, resmi belgede Zoox'un sektörde bir istisna olduğunu, mevcut bir muafiyet aramak yerine kendi kendini sertifikasyon yolunu seçtiğini belirtti.



Muafiyet, Zoox'un robotaksisini ticari olarak işletmesine izin vermiyor. Şirket, dört tekerlekli kapsüllerini Kaliforniya, Foster City'deki genel merkezinin yanı sıra Las Vegas ve San Francisco yakınlarında test ediyor.



10 BİN ARAÇ ÜRETECEKLER



Zoox, bu yılın başlarında Kaliforniya, Hayward'da ilk özel robot taksi fabrikasını açtı ve yılda 10 bine kadar sürücüsüz taksi üretmeyi planlıyor. Ancak, montaj hattından çıkan yeni araçlar bu muafiyet kapsamında olmadığından, Amazon'un yan kuruluşunun yeni bir çözüm bulması gerekecek.



NHTSA'nın kararı, ABD yapımı otonom araçların muafiyetlerden yararlanabilmesine olanak tanıyan politikasını güncellemesinin ardından geldi. Kurum, inceleme sürecini hızlandırmak ve daha fazla yerli otonom araç şirketinin araçlarını yollara çıkarmasına olanak sağlamak için bir muafiyet kuralını daha güncelleyeceğini de belirtti.



