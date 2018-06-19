Porsche hibrit ve elektrikli otomobiller için yenilikçi şarj uygulaması geliştirdi. "Porsche Şarj Hizmeti" ile spor otomobil üreticisi artık şarj etme işleminin tüm unsurlarını kapsayan dijital bir platforma sahip. Otomobile uygun şarj istasyonlarını harita üzerinde arayabilen ve ödeme işlemi için de merkezi olarak saklanan verileri kullanan sistem, birçok ülkede ve farklı para birimlerinde de hizmet verebiliyor. Porsche Şarj Hizmeti’nin ücretsiz uygulaması ve Porsche navigasyon sistemi, müşteriyi seçilen şarj istasyonuna yönlendiriyor.



Elektromobilite alanında uzun vadeli başarı elde etmenin etkileyici otomobiller tasarlamanın yanısıra, aynı zamanda müşteri dostu bir şarj altyapısı oluşturmaktan geçtiği düşüncesiyle hareket eden Porsche, Şarj Hizmetiyle şarj işleminin her aşamasını müşterileri için kolaylaştırıyor. Merkezi bir dijital platform olarak sunulan hizmetle şarj işlemini gündelik hayatın bir parçası haline getirmek daha da kolaylaşıyor.



Uygulama, şarj istasyonlarının konumu ve müsaitlik durumu ile birlikte otomobili şarj etme maliyeti hakkında gerçek zamanlı olarak bilgi veriyor. Kullanıcı, şarj istasyonunda kendisini sisteme tanıtmak için uygulama üzerindeki QR kodundan ya da hizmete kaydolduktan sonra ücretsiz olarak verilen "Porsche Kimlik Kartından" yararlanıyor. Şu anda Almanya, Avusturya, İsviçre, Danimarka, Hollanda, Belçika ve Finlandiya'da sunulan şarj hizmeti, 2018 sonundan itibaren diğer ülkelere de yayılacak.



iOS veya Android işletim sistemli tüm mobil cihazlarda kullanılabilen uygulamayı şimdiden indirmek mümkün. Şarj hizmetinin kapsamı Porsche otomobillerle sınırlı değil ve esasen tüm hibrit ve elektrikli otomobil sürücüleri tarafından kullanılabiliyor. Hizmete kaydolmak için www.porsche.com/connect-store adresini ziyaret etmek yeterli.