Porsche, son 5 yıl içerisinde sürdürülebilirlik konusunda büyük bir ilerleme kaydetti ve araç başına düşen karbondioksit emisyonunu yüzde 75’ten fazla azalttı."Porsche markası olarak çevre ve iklimin korunması konusundaki sorumluluklarımızın farkındayız." diyen Porsche AG Üretim ve Lojistik Yürütme Kurulu Üyesi Albrecht Reimold, "Araçlarımızı daha da çevre dostu hale getirmek için devamlı olarak iyileştirme çalışmaları yürütüyoruz.Porsche'nin yaptığı büyük küçük birçok girişim, şirketin tüm faaliyet alanlarında ekolojik sürdürülebilirliklerinin adım adım iyileştirilmesini sağlayacak genel bir konsept oluşturuyor." diye konuştu.



SÜRDÜRÜLEBİLİR EYLEM İÇİN İLK ÖN KOŞUL: KARLI BÜYÜME



Alman spor otomobil üreticisi Porsche, geçtiğimiz yıla kıyasla bir kez daha artış gösteren teslimat adetleri, gelirleri ve çalışan sayısı ile yeni bir rekora imza attı. 2018 yılı satış gelir artışı yüzde 16,6 olarak kaydedildi. Reimold, "Kârlılığı tek başına hedef olarak görmüyoruz. Kârlılık, şirketlerin etkili şekilde sorumluluk üstlenebilmesi, sürdürülebilirlikleri için sadece temel bir ön koşul. Ancak ekonomik, sosyal ve ekolojik eksenler birbirleriyle paralel olduğunda gerçekten başarılı olabiliriz." şeklinde konuştu.



Ekonomik başarılarına ek olarak ölçülebilen sürdürülebilirlik alanında da bir ilerleme kaydedebilmek adına Porsche, "Üretimde Çevresel Etkinin Azaltılması" konusunu kendisi için performans göstergesi olarak belirliyor. Karbondioksit emisyonları ve enerji tüketimine ek olarak genel tatlı su tüketimi ve kullanılan uçucu organik bileşik (UOB) miktarı da bu konuya dahil göstergelerdendir. Porsche 2014 yılına kıyasla üretimde yüzde 34 daha az çözücü kullanmış, araç başına su tüketimini yüzde 20 azaltmıştır.



PORSCHE, YENİLENEBİLİR ENERJİYLE ÜRETİYOR



Porsche'nin yalnızca beş yıl kadar kısa bir süre içerisinde karbondioksit emisyonunu yüzde 75 gibi ciddi bir oranda azaltabilmesi, her şeyden önce yenilenebilir kaynaklardan edinilen TÜV sertifikalı enerjiyi tutarlı şekilde kullanabilmesiyle elde edilmiş bir sonuçtur. Porsche, 2017 yılında en yüksek ekolojik standartlara uygun yenilenebilir enerjiyle üretim yapmaya başlamıştır. Ayrıca değer zincirindeki çevreye olan etkiyi azaltmak için Porsche'nin Almanya içerisindeki demir yolu lojistiği de artık iklime zarar vermiyor.



"SIFIR ETKİLİ FABRİKA" VİZYONU



"Sürdürülebilirlik, birçok bireysel unsurun bir toplamıdır." diyen Albrecht Reimold şunları da ekliyor: "İlk tam elektrikli spor otomobilimiz Taycan, sonbaharda üretim hattından çıkacak. Taycan'ın fabrikadaki tüm üretim süreci karbonsuz olacak. Hedefimiz, Sıfır Etkili Fabrika yaklaşımıyla gelecekte herhangi bir ekolojik ayak izi bırakmamak."



Herhangi bir çevresel etki olmadan yapılan bu üretim farklı eylemler temelinde yerine getiriliyor. Kaynak ve malzeme verimliliğinin yanı sıra bu sürece çevreyi kirletici maddeler ve iklimin korunması gibi başlıklarla üretimin kentsel iklim üzerindeki etkileri de dahildir. Porsche'nin üretim tesislerindeki tasarımın sürdürülebilirliğine verdiği büyük önem, Alman Sürdürülebilir Bina Konseyi (DGNB) tarafından belgelendi: Porsche, Zuffenhausen üretim tesisi "Platinum" ödülünü alan ilk şirket oldu.



TAYCAN ÜRETİM TESİSİ: YÜKSEK TEKNOLOJİLİ CEPHELER AZOT OKSİTLERİ EMİYOR



Porsche, Zuffenhausen'daki yeni Taycan fabrikasının inşasında da öncü bir rol üstleniyor. Azot oksitleri emebilen bir yüzey teknolojisi ilk defa fabrikanın titanyum dioksitle kaplı alüminyum kaplı cephelerinde kullanılıyor. Bu kaplama bir katalizör görevi görüyor ve gün ışığı ile havadaki düşük neme maruz kaldığında emilen kirletici partikülleri su ve nitrat gibi zararsız maddelere dönüştürüyor. İlk pilot projesinde Porsche, yaklaşık on park yeri büyüklüğüne denk gelen 126 metrekarelik bir alanda yüksek teknolojili azot oksit emici, on ağacın yaptığı işi gören cepheyi test ediyor.



SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KENDİNİ AMORTİ EDİYOR



Kaynak verimliliğine katkı sağlayan ve çevre üzerindeki yükü azaltan sayısız birçok tedbir, maliyetlerin azaltılmasına da yardımcı oluyor. Bu işlem geleneksel aydınlatma teknolojilerinin LED lambalarla değiştirilmesi, tamirhanede talebe göre kontrol edilen egzoz havası sistemlerinin kullanılması ve boya atölyesindeki atık ısının kullanılmasıyla başlayarak hidrolik iş basamaklarının yerine elektromekanik üretim teknolojilerinin kullanımına kadar gidiyor. Son tedbirle birlikte Zuffenhausen’daki tamirhanede yalnızca perçinleme işinde her yıl 11.544 kWh enerji tasarrufu sağlanıyor.



SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK, PORSCHE'DE İŞ YERİNE ULAŞIM İÇİN DE GEÇERLİ



Porsche, artan çalışan sayısının aynı zamanda trafik kirliliğinin de artmasına neden olmasını engellemek için bir sistem geliştirdi. Şirket tarafından sağlanan bir toplu taşıma bileti ile Stuttgart bölgesinde çalışan tüm personelinin ince toz uyarısı verilmesi durumunda ücretsiz bir şekilde toplu taşıma kullanmasını sağlıyor. Kapsamlı bir park yeri yönetim sistemi sayesinde de boş park yerleri kolaylıkla belirlenebiliyor. Porsche TwoGo araç paylaşım uygulaması, çalışanların çabuk ve pratik bir şekilde işe aynı aracı paylaşarak gitmeleri için gerekli planlamaları yapmalarını sağlıyor. Ayrıca "mobil çalışmanın" başlatılmasıyla birlikte Porsche, yalnızca yeni iş modellerine kapısını açmış olmayacak, aynı zamanda en yoğun saatlerde trafiği de azaltmak için destek verecek.