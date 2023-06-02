Porsche logosunu yeniledi: 75. yıla özel küçük değişimler

Son dönemde elektrikli araçlara geçişin hızlanmasıyla markalar da kimliklerini öne çıkaran logolarında değişiklğe gidiyor. Bu değişim sürecine son eklenen, bu yıl 75. yaşını kutlayan Alman otomotiv devi Porsche oldu.

Porsche logosunu yeniledi: 75. yıla özel küçük değişimler

Alman lüks üreticisi araçlarında kullndığı logosunu yeniledi. Eskisinden çok farklı olmayan sadece küçük değişimler yapılan logo sonbahardan itibaren yeni modellerde kullanılacak.

Porsche logosunu yeniledi: 75. yıla özel küçük değişimler - 1

1930'lu yıllarda kurulan Porsche daha önce 1952, 1954, 1963, 1973, 1994 ve 2008 yıllarında logosunda değişim yapmıştı. Geçmişte de bu değişimler bugün olduğu gibi küçük dokunuşlarla olmuştu.

Porsche logosunu yeniledi: 75. yıla özel küçük değişimler - 2

KÜÇÜK DOKUNUŞLAR

Aradaki küçük farklara gelirsek, kabartmalı arka doku artık daha düz hale getirilmiş. Kırmızı alanlardaki noktalı kabartmalar ise petek dokusuna dönüşmüş. Ortadaki şahlanan at daha belirgin ve agresif hale getirilmiş. “Stuttgart” yazısı da yeni logo da daha belirgin olarak geri geliyor.

Marka ayrıca yeni araç alanlara isterse eski logolardan birini de temin edebiliyor.

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