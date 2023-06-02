Porsche logosunu yeniledi: 75. yıla özel küçük değişimler

KÜÇÜK DOKUNUŞLAR

Aradaki küçük farklara gelirsek, kabartmalı arka doku artık daha düz hale getirilmiş. Kırmızı alanlardaki noktalı kabartmalar ise petek dokusuna dönüşmüş. Ortadaki şahlanan at daha belirgin ve agresif hale getirilmiş. “Stuttgart” yazısı da yeni logo da daha belirgin olarak geri geliyor.



Marka ayrıca yeni araç alanlara isterse eski logolardan birini de temin edebiliyor.