Porsche, sentetik yakıt tesisini açtı: Fosil yakıta çevreci alternatif

Bütün otomotiv dünyası elektrikli otomobile geçiş konusunda bir yarışa girişti. Bazı üreticiler ise elektrik kadar çevreci başka alternatiflere de yatırım yapmaya devam ediyor.



Alman otomobil üreticisi Porsche, uzun zamandır çalışmalarını sürdürdüğü sentetik yakıt tesisinin açılışını yaptı.

Rüzgar enerjisi kullanılarak üretilen eFuels olarak da bilinen sentetik yakıtlar sudan elde edilen hidrojen ve karbondioksitten üretiliyor. Sentetik yakıtlar içten yanmalı motorların neredeyse karbon nötr çalışmasını sağlıyor.

Porsche AG'de Geliştirme ve Araştırma İcra Kurulu Üyesi Michael Steiner, "eFuels'in potansiyeli çok büyük. Şu anda dünya çapında içten yanmalı motorla çalışan 1.3 milyardan fazla araç bulunuyor. Bunların çoğu onlarca yıl yollarda olacak. Sentetik yakıtlar mevcut araç sahiplerine çevreci bir alternatif sunuyor" dedi.

Şirketin tesis için Şili'yi tercih etmesinin sebebi ise yılda yaklaşık 270 gün esen rüzgarlar. Resmi açılışı yapılan pilot fabrikada üretilen sentetik yakıtın Porsche 911'e ikmali törenle yapıldı.

DENEYİM MERKEZLERİNDE KULLANILACAK

Pilot aşamada 130 bin litre üretim hedefleyen şirket, bu yakıtları Porsche Mobil 1 Supercup ve Porsche Deneyim Merkezleri gibi projelerde kullanacak.

100 MİLYON DOLAR YATIRIM

Porsche, eFuels'in geliştirilmesi ve üretimine 100 milyon doların üzerinde yatırım yaptı. Yatırım yaptığı HIF Global LLC şirketi Şili, ABD ve Avustralya'da eFuel tesisleri kuruyor ve işletiyor.

SENTETİK YAKIT ELEKTRİKLİ ARAÇLARA ALTERNATİF OLABİLİR Mİ?

Sentetik yakıt, içten yanmalı motorları fosil yakıtlar gibi çalışabilecek, ancak karbon emisyonlarını ve zararlı partikül maddeyi büyük ölçüde azaltacak benzin veya dizelin çevre dostu bir kopyası olarak adlandırılan yakıt olarak tanıtılıyor. Sentetik yakıtın patenti 1900’lerin başında alınmış.

SENTETİK YAKIT NASIL ÜRETİLİR?



Sentetik yakıtlar yalnızca yenilenebilir enerji yardımıyla ortaya çıkarılır. İlk aşamada sudan hidrojen üretilir, ardından sıvı yakıt üretmek için karbon eklenir. Bu karbon, endüstriyel işlemlerden dönüştürülebilir veya filtreler kullanılarak havadan yakalanabilir. Karbon ve hidrojenin birleştirilmesi daha sonra benzin ve dizel olabilen sentetik yakıtla sonuçlanır.

MEVCUT ALTYAPI İLE DAĞITIM YAPILABİLİYOR

Sentetik yakıtlar geleneksel yakıtlar gibi taşınabilir ve mevcut altyapı kullanılarak dağıtılabiliyor.

JAPON ÜRETİCİLER DE ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR



Japon otomobil üreticileri Toyota, Subaru, Suzuki, Daihatsu, ENOS ve Toyota Tsusho Corporation şirketleri konuyla ilgili bir araştırma derneğiyle kurdular. Projede hidrojen, oksijen ve CO2 sirkülasyonu yoluyla biyoetanol yakıtının verimli üretim yolları incelenecek. Dernek biyoetanol için üretim tesisleri de kuracak.