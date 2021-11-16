Porsche Taycan 4 Cross Turismo Doğuş Otomotiv Plus Deneyim Merkezi’nde

Doğuş Otomotiv’in markalarının yeni modellerinin yer aldığı Doğuş Otomotiv Plus Deneyim Merkezi’nin Kasım ayındaki konuğu Porsche oldu. Galataport’ta yer alan deneyim merkezine gelen Porsche tutkunları, Porsche Taycan ailesinin yeni üyesi Taycan 4 Cross Turismo ve Porsche’nin elektrikli bisiklet modeli eBike’ı yakından inceleme fırsatı bulacak ve uzman ekip tarafından Porsche dünyası ve modelleri hakkında detaylı bilgi edinebilecekler.

CROSS TURİSMO



Porsche’nin tamamen elektrikli modeli Taycan Cross Turismo, tasarımcıları tarafından "uçuş hattı" olarak ifade edilen sportif tavan hattıyla dikkat çekiyor. Cross Turismo'da ön ve arka tamponların köşelerinde ve eteklerin uçlarında özel kapaklar bulunuyor. Bu unsurlar çarpıcı bir dış görünüme kavuşturmanın yanı sıra taşlara karşı da koruma sağlıyor.

Dört tekerlekten çekişli ve adaptif süspansiyon dört modelin tamamında da standart olarak sunuluyor. Bu teknoloji off-road koşullarında bile yüksek performans sağlıyor. Diğer Taycan modelleri gibi Cross Turismo da 800 volt mimarisine sahip. Arka koltukta yolcular için sunulan 47 milimetre daha fazla baş mesafesi ve 1.200 litreyi aşan bagaj kapasitesi Cross Turismo modelini gerçek anlamda çok yönlü bir otomobil haline getiriyor.



PORSCHE eBİKE



Porsche’nin Taycan’dan ilham alan elektrikli bisikleti eBike da deneyim merkezinde yerini aldı. Gövdesi karbon fiberden yapılan bisiklet, shimano motora, fren sistemine ve süspansiyona sahip. Pedal Asistan sistemi ile 25 km hıza çıkabiliyor.



Porsche, 24 Kasım tarihine kadar deneyim merkezinde yer alacak.