Porsche Taycan Nürburgring’de rekor kırdı: Tesla'yı geride bıraktı

Tanıtıldığı günden itibaren dikkatleri çekmeyi başaran Porsche Taycan, dünyaca ünlü zorlu Nürburgring pistinin 'en hızlı seri üretim elektrikli otomobili' unvanını geri aldı.

Porsche Taycan Turbo S'in 2019'da kırdığı hız rekorunu Tesla Model S Plaid 2021 yılında geçmişti. Porsche sürücüsü Lars Kern, pisti Taycan Turbo S ile yedi dakika 33 saniyede tamamlayarak 2 saniye farkla tahtı geri almayı başardı.

Piste çıkan araçta seri üretim araca göre ağırlık bakımından çok fark bulunmazken, yarış koltukları ve takla kafesi modifiyesi bulunuyor.

Taycan Turbo S, yeni performans kiti ve Porsche Dinamik Şasi Kontrolü (PDCC) işle donatıldı. Şimdilik sadece Almanya'da sunulan bu kitle birlikte Porsche 4D Şasi Kontrolü yeni bir yazılıma kavuşuyor ve aracın performansını artırıyor.

Volkswagen'in elektrikli yarış otomobili I.D. R meşhur Nürburgring pistinin en hızlı elektrikli otomobili.

Taycan seri üretim araçlar için rekorun sahibi olsa da elektrikli modeller arasında parkuru daha hızlı tamamlayan araçlar mevcut. Mayıs 2017'de parkuru 6 dakika 45 saniyede tamamlayan Nio EP9'dan sadece 15 adet üretilecek.

Volkswagen I.D. R, 2019'da parkuru 6 dakika 5 saniyede tamamlamayı başarmıştı.

Volkswagen I.D. R, 680 beygir güç üreten iki elektrik motoruyla 0'dan 100'e hızlanmasını 2.25 saniyede tamamlıyor.