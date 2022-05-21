Porsche Türkiye’nin ilk batarya onarım merkezini açtı

Porsche, Türkiye’de elektrikli otomobil ekosisteminin geliştirilmesi için yatırım yapmaya devam ediyor.

2019 yılından bu yana geçekleştirdiği şarj istasyonları yatırımıyla Türkiye’de elektrikli otomobiller için şarj ağı kuran ilk otomobil markası olan Porsche, şimdi de Türkiye’nin ilk batarya onarım merkezini Doğuş Oto Kartal’da yer alan Porsche servisinde hizmete aldı. Başta Porsche otomobiller olmak üzere elektrikli araçlar için batarya onarım ve iyileştirmesi hizmetleri sunacak tesis, 26 ülkenin yer aldığı Porsche’nin Orta Doğu Avrupa (PCEE) bölgesindeki 8 onarım merkezinden biri oldu.



BATARYA ONARIM MALİYETİ VE SÜRESİ AZALACAK



Batarya onarım merkezi hakkında bilgiler veren Porsche Türkiye Satış Sonrası Hizmetler Müdürü Süleyman Bulut Ejder, “Bu tesis diğer ülkelere de hizmet verecek şekilde tasarlandı. Bir elektrikli araç bataryasına, alt parçalarına kadar onarım hizmeti verebiliyoruz. Arıza veya kaza durumunda değişmesi gereken bataryalar için maliyetleri azaltacak, onarım sürelerini kısaltacağız. Porsche ekibi olarak edindiğimiz tecrübeyle gelecekte bu tesis Audi, Volkswagen, SEAT, CUPRA ve Skoda markalarına da hizmet vermeyi planlıyoruz” dedi.





Porsche Türkiye Satış Sonrası Hizmetler Müdürü Süleyman Bulut Ejder

GERİ DÖNÜŞÜM DE YAPILACAK



Bu tesiste bataryaların kullanılmayacak parçalarının geri dönüşümüyle ilgili çalışma başlattıklarını belirten Süleyman Bulut Ejder, “Aynı zamanda geri dönüşüme gitmeyecek kullanılabilir batarya modüllerinin, acil servis araçlarımızda bataryası biten araçların sarj edilmesi veya tesislerimizde elektrik kesintilerinde yararlanmak üzere elektrik enerjisi depolama sürecinde kullanılmasıyla ilgili çalışmalarımızı da sürdürüyoruz” dedi.



ÜÇ BATARYA ONARIM MERKEZİ DAHA KURACAK



Süleyman Bulut Ejder, Porsche’nin yatırım planları hakkında ise şunları söyledi:

“Porsche markası olarak e-mobilite dönüşüm sürecinde hazırlıklara 2019 sonunda müşterilerimize sunulacak şarj altyapısının çalışmalarıyla başladık. Bu kapsamda 2020’de müşterilerimizin ve tüm elektrikli araç kullanıcıları için 7.8 milyon lira yatırımla Türkiye çapında 100 adet sarj istasyonunu ve 320KW DC Türkiye’nin en hızlı şarj istasyonunu kurduk. Türkiye’nin ilk batarya onarım merkezi yatırımı dışında 2022’de 88 AC sarj istasyonunu, 6 adet yüksek hızlı 320KW DC hızlı şarj istasyonunu ve 3 batarya onarım merkezini daha hizmete sunmayı planlıyoruz.”