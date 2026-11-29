Porsche'den direksiyon tasarımında ezber bozan patent: Tek tuşla şekil değiştiriyor
29.11.2026 18:26
Porsche direksiyon simidi için yeni bir patent başvurusu yaptı.
Alman spor otomobil üreticisi Porsche, günlük kullanım konforu ile yüksek performanslı pist sürüşü beklentilerini tek bir noktada birleştiren yeni bir direksiyon simidi patenti aldı.
Otomotiv patentlerini takip eden CarMoses tarafından ortaya çıkarılan resmî başvuru belgeleri, sürücü Sport moduna geçtiğinde veya özel bir düğmeye bastığında fiziksel olarak form değiştiren direksiyon simidi tasarımını gözler önüne seriyor. Geliştirilen sistem, yalnızca direksiyon simidinin kavrama bölgelerini kalınlaştırmakla kalmıyor, aynı anda vites kulakçıklarını da sürücünün parmak uçlarına doğru yaklaştırıyor.
SPORT MODUNDA KALINLAŞAN DİREKSİYON SİMİDİ
Günlük şehir içi kullanımlarda ince yapılı bir direksiyon simidi ergonomik açıdan rahatlık sağlarken, yüksek hızda viraj alırken ve yanal kuvvetlerin arttığı anlarda sürücüler daha dolgun bir kavrama yüzeyi arıyor. Bununla birlikte sabit kalınlıktaki direksiyon simitleri, özellikle küçük elli sürücüler için günlük kullanımda yorucu olabiliyor. Porsche mühendislerinin hazırladığı patent, sürücüyü direksiyon simidine uyum sağlamaya zorlamak yerine direksiyon simidini sürüş koşullarına göre uyarlamayı hedefliyor.
Patent çizimlerine göre normal sürüş koşullarında standart üç kollu bir görünüm sunan direksiyon simidi, saat 10 ve saat 2 konumlarına yakın iki ayrı genişleme bölgesi barındırıyor. Sistem devreye girdiğinde hidrolik sıvı basıncıyla içeriden dolan bu iki bölge, dışa doğru değil radyal olarak içe, yani direksiyon kollarına doğru şişerek kalınlaşıyor. Sistemin Sport modu seçildiğinde otomatik olarak çalışabildiği, ayrıca özel bir düğme üzerinden manuel biçimde tetiklenebildiği ya da kayıtlı sürücü profiline bağlanarak kişiselleştirilebildiği belirtiliyor.
VİTES KULAKÇIKLARI DA PARMAKLARA DOĞRU YAKLAŞIYOR
Porsche'nin tasarımını benzer çalışmalardan ayıran en kritik mühendislik ayrıntısı, kalınlaşan direksiyon simidiyle eş zamanlı hareket eden vites kulakçıkları olarak öne çıkıyor. Normal sürüş düzeninde direksiyon kollarının gerisinde gizli konumda duran vites kulakçıkları, kavrama bölgeleri kalınlaştığı anda dışa doğru kayarak sürücünün parmaklarına yaklaşıyor.
Kavrama yüzeyinin içe doğru büyümesi ve vites kulakçıklarının dışa doğru uzaması sayesinde el ile vites kulakçığı arasındaki mesafe her iki yönden birden kapanıyor. Böylece sürücü, pist sürüşlerinde veya keskin viraj geçişlerinde ellerini direksiyon simidinden ayırmadan vites değişimlerini daha hızlı ve kontrollü biçimde gerçekleştirebiliyor.
Porsche'nin yeni patent başvurusu.
ALCANTARA KAPLAMA VE SICAKLIK KONTROLÜ DETAYI
Patent dosyasında, form değiştiren yüzeylerin kırışmadan veya yırtılmadan esneyebilmesi için öncelikli kaplama malzemesi olarak Alcantara öneriliyor. Alternatif bir çözüm olarak ise direksiyon simidi genişledikçe birbiri üzerinde kayan örtüşmeli plastik panellerin kullanılabileceği ifade ediliyor.
Bunun yanı sıra Porsche mühendisleri, direksiyon simidini şişiren hidrolik sıvıya ikincil bir işlev daha yüklüyor. Aynı hidrolik sıvı devresinin sıcaklık kontrolü amacıyla kullanılabileceği, bu sayede soğuk kış sabahlarında direksiyon simidinin ısıtılabileceği, zorlu pist kullanımlarında ise aşırı ısınmayı önlemek için soğutulabileceği kaydediliyor.
HAVA YASTIĞI ENTEGRASYONU VE SERİ ÜRETİM BELİRSİZLİĞİ
Otomotiv tarihinde değişken kalınlıklı direksiyon simidi fikirleri tamamen yeni değil. BMW 1998 yılında sıvı dolu odacıklara sahip bir direksiyon simidi için patent başvurusu yapmış, General Motors (GM) ise 2022 yılında hava yastıklı adaptif bir direksiyon simidi tasarımının patentini almıştı. Porsche'nin çalışması ise bu kavramı hareketli vites kulakçıklarıyla birleştirerek kontrol geometrisini bir adım öteye taşıyor.
Diğer yandan hidrolik bir devrenin, sürücü hava yastığının işleyişini etkilemeden ve uzun yıllar dayanıklılığını koruyacak biçimde direksiyon simidinin içine nasıl yerleştirileceği mühendislik açısından yanıt bekleyen sorular arasında yer alıyor. Stuttgart merkezli üreticinin yakın dönemde patentleştirdiği simüle edilmiş manuel şanzıman ve viraj dengesini artıran dümen benzeri aerodinamik sistemlerin ardından gelen bu başvuru, markanın sürüş kontrolüne yönelik Ar-Ge odağını yansıtıyor. Her patent başvurusunda olduğu gibi bu tasarımın da hangi modelde kullanılacağı ya da seri üretime geçip geçmeyeceği henüz kesinlik kazanmadı.