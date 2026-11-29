Otomotiv patentlerini takip eden CarMoses tarafından ortaya çıkarılan resmî başvuru belgeleri, sürücü Sport moduna geçtiğinde veya özel bir düğmeye bastığında fiziksel olarak form değiştiren direksiyon simidi tasarımını gözler önüne seriyor. Geliştirilen sistem, yalnızca direksiyon simidinin kavrama bölgelerini kalınlaştırmakla kalmıyor, aynı anda vites kulakçıklarını da sürücünün parmak uçlarına doğru yaklaştırıyor.

SPORT MODUNDA KALINLAŞAN DİREKSİYON SİMİDİ

Günlük şehir içi kullanımlarda ince yapılı bir direksiyon simidi ergonomik açıdan rahatlık sağlarken, yüksek hızda viraj alırken ve yanal kuvvetlerin arttığı anlarda sürücüler daha dolgun bir kavrama yüzeyi arıyor. Bununla birlikte sabit kalınlıktaki direksiyon simitleri, özellikle küçük elli sürücüler için günlük kullanımda yorucu olabiliyor. Porsche mühendislerinin hazırladığı patent, sürücüyü direksiyon simidine uyum sağlamaya zorlamak yerine direksiyon simidini sürüş koşullarına göre uyarlamayı hedefliyor.

Patent çizimlerine göre normal sürüş koşullarında standart üç kollu bir görünüm sunan direksiyon simidi, saat 10 ve saat 2 konumlarına yakın iki ayrı genişleme bölgesi barındırıyor. Sistem devreye girdiğinde hidrolik sıvı basıncıyla içeriden dolan bu iki bölge, dışa doğru değil radyal olarak içe, yani direksiyon kollarına doğru şişerek kalınlaşıyor. Sistemin Sport modu seçildiğinde otomatik olarak çalışabildiği, ayrıca özel bir düğme üzerinden manuel biçimde tetiklenebildiği ya da kayıtlı sürücü profiline bağlanarak kişiselleştirilebildiği belirtiliyor.

VİTES KULAKÇIKLARI DA PARMAKLARA DOĞRU YAKLAŞIYOR

Porsche'nin tasarımını benzer çalışmalardan ayıran en kritik mühendislik ayrıntısı, kalınlaşan direksiyon simidiyle eş zamanlı hareket eden vites kulakçıkları olarak öne çıkıyor. Normal sürüş düzeninde direksiyon kollarının gerisinde gizli konumda duran vites kulakçıkları, kavrama bölgeleri kalınlaştığı anda dışa doğru kayarak sürücünün parmaklarına yaklaşıyor.

Kavrama yüzeyinin içe doğru büyümesi ve vites kulakçıklarının dışa doğru uzaması sayesinde el ile vites kulakçığı arasındaki mesafe her iki yönden birden kapanıyor. Böylece sürücü, pist sürüşlerinde veya keskin viraj geçişlerinde ellerini direksiyon simidinden ayırmadan vites değişimlerini daha hızlı ve kontrollü biçimde gerçekleştirebiliyor.