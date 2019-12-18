PSA ve Fiat Chrysler yönetim kurulları birleşmeyi onayladı

The Wall Street Journal'ın haberine göre, iki yönetim kurulu, birleşmenin finansal ayrıntılarına ilişkin anlaşmayı onaylayarak, birleşmenin yolunu açtı. Buna göre, iki şirketin birleşmeye ilişkin resmi açıklamayı, Avrupa piyasaları açılmadan önce yapması bekleniyor.



Yeni yapılanmaya göre birleşme, iki tarafın yüzde 50'şer paya sahip olacağı Hollanda merkezli bir şirket çatısı altında gerçekleşecek ve bu yeni şirketin liderliğini PSA CEO'su Carlos Tavares üstlenecek.



Uzmanlara göre, Avrupa’daki ekonomik durgunluktan etkilenen PSA, Fiat Chrysler ortaklığıyla Chrysler, Jeep, Dodge ve Ram markaları sayesinde Amerikan pazarında daha etkili olabilecek. AB’de faaliyet gösteren şirketlerin bulundukları sektörlerde rekabete aykırı bir durum olup olmadığını inceleme yetkisine sahip olan AB Komisyonu söz konusu birleşmeyi onaylaması gerekiyor.

DÜNYANIN 4. BÜYÜK ÜRETİCİSİ OLACAK



Fiat, Chrysler, Dodge, Ram, Jeep, Alfa Romeo, Maserati, Ferrari, Abarth, Iveco markalarını bünyesinde bulunduran FCA ile Peugeot, Citroen, DS, Opel/ Vauxhall markalarına sahip PSA Grubu, dünyanın en büyük 5 üreticisi arasına girecek. Evlilik sayesinde toplam satışları yaklaşık 8.7 milyon adede ulaşacak. Volkswagen Grubu, Toyota, Renault-Nissan Ittifakı'nın ardından 4'üncü büyük haline gelecek. 2018 yılı satışlarına göre FCA 4.8 milyon adet ile 8'inci, PSA Grubu da 3.9 milyon adet ile 9'uncu sırada yer alıyor.



RENAULT İLE GERÇEKLEŞMEDİ

FCA Grubu daha önce de bir başka Fransız Renault ile görüşmelerde bulunmuş ancak sonuç alınamamıştı.



Renault ile yapılan görüşmeler, özellikle şirketin ortağı olan Fransa hükümetinin ve Nissan'ın itirazları nedeniyle başarısız olmuştu. Bunun üzerine Renault'nun üst yönetimi de değiştirilmişti.

2 YIL ÖNCE OPEL'İ ALDI



Fransa'nın en büyük otomotiv üreticisi PSA Grubu, 2017 yılında ABD'li otomotiv şirketi General Motors'un (GM) Alman Opel'i de kapsayan Avrupa birimini 2.2 milyar euroya satın almıştı. PSA, satın almanın ardından Renault'u geçerek, Volkswagen'in ardından Avrupa'nın en büyük ikinci otomotiv şirketi haline geldi.

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